Města mění podmínky v nájemních bytech, už nebudou tak výhodné

Radnice Brna-sever, která spravuje třetí největší bytový fond v Česku, zvyšuje v červenci nájemné až o pětinu. Takové zdražení se dotkne nájemníků, kteří mají smlouvy déle než šest let. U ostatních městská část využije inflační doložku a nájemné zvedne o 15 procent. Běžná sazba tam teď činí 146 korun za metr čtvereční.

„Nově zaplatím jen za nájem skoro deset tisíc korun. Spočítala jsem si, že se zálohami na energie a služby to bude skoro 14 tisíc. Naštěstí mám z minulosti něco našetřeno. Ale řada sousedů říká, že bude žádat o příspěvek na bydlení,“ říká paní Dana.

Inflační doložky v červenci využije řada měst v Česku, z těch největších kromě Brna zdražují také v Liberci, Ostravě i v Praze. Někde se to týká jen některých částí či obvodů.

V hlavním městě letos kvůli inflaci navyšují ceny druhý rok po sobě. Letos zohlednili polovinu z 15procentní inflace. „Od prvního července a po uplatnění částečné valorizace se limity výše nájemného pohybují v rozmezí cca 89–183 korun za metr. Vychází to z typu smluv a lokality, ve které se byt nachází. Pokud reziduální příjem domácnosti (příjem domácnosti snížený o náklady na bydlení a životní minimum - pozn. red.) přesahuje desetinásobně životní minimum, nájemné činí od července asi 245 korun,“ vysvětluje mluvčí města Tadeáš Provazník.

Důchodkyni Danu Floriánovou z brněnských Židenic vyjde měsíční nájem za jednopokojový obecní byt po květnovém zdražení na 7 tisíc korun. „Za loňský rok doplácím na energiích a vodném 6700, z toho čtyři tisíce jenom za vodu. Nikdy předtím jsem doplatky neřešila. Je to strašné, ale zaplatit to holt musím,“ vysvětluje Floriánová.

Podobné obavy sdílí i obyvatelka Židenic Eva. Bydlí sama v obecním bytě 2+kk, kde ji měsíční nájem vyjde na 5 500 korun. Ještě nedávno to však bylo o dva tisíce méně. I ona musela za uplynulý rok doplácet za vodu. „Bylo to šest tisíc. Mám 16 tisíc důchod, takže dohromady i s nájmem jsem z jedné výplaty musela platit asi 11 tisíc, a to už bylo dost,“ vysvětluje.