Obec nabízí 2+kk o milion levněji, než je na trhu. A bez hypotéky

Už příští týden mají pohořeličtí zastupitelé odklepnout založení spolku, který postaví více než 40 bytů za 150 milionů korun. Vedení šestitisícového města se pouští do neprobádané oblasti – místní samosprávy podobnou formu bydlení doposud opomíjely.

I díky rychlému dopravnímu napojení skrze dálnici D52 se město rozvíjí o něco rychlejším tempem než jiná sídla na Moravě. Potvrzuje to i loňské sociologické srovnání, které sledovalo prosperitu 206 českých měst v letech 2018–2022.

Do poklidného městečka se často stěhují i majetnější lidé z Brna, za posledních 15 let nabobtnalo o víc než pětinu.

Nejběžnější byt v domě 2+kk o velikosti 50 m2 vyjde podle předloženého finančního modelu na 3,1 milionu korun. Splátka člena spolku činí přes 13 tisíc korun, i se zálohami na energie bude potřeba 19 tisíc korun měsíčně. „Spolek je sám sobě developerem. Město také poskytne pozemek, takže tam není přirážka za drahou parcelu. Je to o 25–30 procent levnější než běžný komerční projekt,“ tvrdí místostarosta Pařil a ukazuje na počítači ceny jednoho z developerů v Pohořelicích.

Projekt zaujal třicátnici Veroniku, která tudy prochází se synem v kočárku a nedaleko bydlí v nájmu. „Je to zajímavý nápad. Spousta lidí nemá pět, šest milionů na drahé byty,“ ukazuje na rozestavěné bytové domy.

S rodinou plánuje stěhování na sever Brna do domku od přítelovy babičky. Pokud by tuhle možnost neměla, o spolkovém bydlení zauvažuje. „Zdá se mi to výhodné. Spousta lidí určitě bude mít zájem. Když jsme tady před pěti lety sháněli bydlení, nedalo se nic sehnat. I drahé nabídky byly okamžitě pryč,“ vysvětluje.