Z obýváku do lesa. Obliba vánočních stromků v květináči roste

„Když se stromům zmenší kořenový systém a dají se do květináče, bývají poškozené, “ zdůrazňuje s tím, že ujímavost je pak podle něj minimální. „Kdyby se náhodou strom uchytil, tak bude extrémně nestabilní a nebude dobře prosperovat.“

Lesy hlavního města Prahy i tak už pošesté přicházejí s projektem Vánoční jedlička s budoucností . „Jde o to, že nabízíme zájemcům, kteří mají rádi jak Vánoce, tak stromy a přírodu, netradiční řešení sazenic v květináčích,“ přibližuje mluvčí Petra Fišerová.

Jedná se o sazenice jedle bělokoré, které krátkodobě zvládnou pobyt v místnosti a na jaře je možné je vysadit do lesa, případně na zahradu.

Bílek upozorňuje, že do lesa nelze vysazovat exoty a nepůvodní dřeviny. Proto si Lesy hlavního města Prahy sazenice pěstují v lesní školce v Čimicích.

„Začali jsme v roce 2017. Inspirovali jsme se v Brně, v ekocentru Veronica. Začínali jsme asi na 300 kusech, ale teď už jich máme tisícovku na různých hájovnách a zahradnictvích po Praze. Lidé na ně dnes už čekají a ujalo se to. Vnímám to jako dobrou alternativu pro milovníky přírody,“ podotýká k projektu Fišerová.

V Brně s nápadem přišli už v roce 1998 a v současnosti je do něj zapojeno hned několik organizací. Přes tisíc sazenic se dá zakoupit v prodejních místech po městě.

Každý kupující dostane přesný návod, jak se o jedli starat, aby přežila do jara a dala se následně vysadit. Základem je podle Fišerové aklimatizace na teplejší podmínky - ponechat stromek pár dní například v garáži, poté ho přesunout do studenější místnosti a teprve pak umístit například do obývacího pokoje.