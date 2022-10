Z povinnosti pouhá možnost. Vnitro chce zrušit část povinných „datovek“

Ministerstvo vnitra tak chce na poslední chvíli změnit chystanou novinku, kterou prosadilo předchozí vedení úřadu za vlády Andreje Babiše. Pokud by zůstala platná, tak by v příštím roce masově vznikaly datové schránky i fyzickým osobám, které ojediněle využijí on-line komunikaci se státem skrze Identitu občana.

Neziskové organizace upozorňují, že by se tak datové schránky zřizovaly například i seniorům, kteří o nich nebudou muset ani vědět. Přitom jim do schránky budou chodit zprávy od státu a budou považované za doručené.

„Doba není úplně příznivá a další povinnost směrem k občanům by v rozjitřené společenské náladě mohla být špatně komunikovaná, tak jsme se rozhodli to změnit a z povinnosti udělat možnost,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík (Piráti).

„Třeba když si vezmete společenství vlastníků jednotek. Vedou to často senioři, na které to spadlo, protože to nikdo jiný nechce dělat. Nebo spolky, třeba myslivci. Nejde o to se naučit se schránkou pracovat, ale oni často nemají počítače připojené k internetu,“ dodává Jan Vobořil.