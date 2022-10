On-line žadatelé o dávky dostanou od státu „dárek“. Povinně datovou schránku

Úskalí ilustruje Vobořil na konkrétní zkušenosti s paní, která jako podnikatelka získala datovou schránku, přestože si s počítači nerozuměla. „Že má datovou schránku, se dozvěděla asi až po třech letech. Nechodila jí pošta, vše šlo do datovky a bylo doručené fikcí. Upomínky, zprávy od soudu… a skončila v exekuci,“ vypráví ředitel nevládní organizace.

„Vidíme tam dva problémy. Jeden je, že identitu občana využije senior za pomoci blízkého, například dítěte, a pak už v on-line světě nefunguje, ale i tak mu vznikne datová schránka a on se to třeba vůbec nedozví,“ říká ředitelka s tím, že úřad následně seniorovi posílá zprávy do datové schránky a senior o tom vůbec nemusí vědět.