Připravuje se kampaň na datové schránky, vnitro na ni má 38 milionů

V lednu příštího roku čeká všechny podnikatele velký datový třesk. Stát jim nadělí datovou schránku a zároveň povinnost do ní přijímat korespondenci a řešit daňové záležitosti. Občané, kteří tuto povinnost nemají, ale přesto se státem už v digitální formě komunikují, dostanou datovku také, budou si ji ale moci zablokovat.

Ministerstvo vnitra a Česká pošta k tomu chystají informační kampaň, která poběží od letošního listopadu do března 2023.

„Máme na to vyčleněný rozpočet zhruba 38 milionů,“ řekl SZ Byznys Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra. Resort podle něj plánuje místo klasického zadání veřejné zakázky využít tzv. dynamický nákupní systém. Ten je jednodušší a má i kratší lhůty.

Pokud jim do datovky napíše soukromá osoba nebo firma, bude platit tzv. fikce doručení. Z právního pohledu je takováto poštovní datová zpráva zcela rovnocenná odeslání doporučeného dopisu nebo dopisu do vlastních rukou. (Toto platí už od letošního února pro existující datové schránky podnikatelů.)

Stát jim automaticky zřídí datovou schránku při zápisu do příslušné evidence OSVČ.

Kolik to vše bude stát a kdy přesně kampaň odstartuje, nechtěl Rözler před vyhlášením soutěže uvést.

„Tady by pomohly spíše dočasné asistenční programy. I to stát umí a prokázal to mimo jiné v zavádění EET nebo při registraci k očkování,“ dodal Hlavica.