Za „české“ testy na covid si lidé připlatili. Za podvod nyní padly pokuty

Po dvouletém vyšetřování ČOI konstatovala, že Bakter Medical je vinna z obelhávání zákazníků a má za to zaplatit pokutu 300 tisíc korun.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyměřil brněnské firmě ještě vyšší pokutu, a to ve výši 450 tisíc korun. Jakého protiprávního jednání se firma dopustila, to i po mnoha urgencích SÚKL odmítl redakci sdělit.

„Já vám k tomu nemám co říct, protože s tím nemám nic společného. Byly akcie, které jsem prodal, a co tam pan Kalina dělal potom, to nevím,“ sdělil Seznam Zprávám. Komu akcie firmy Next-Gen Tech prodal a kdo bude platit pokuty, už sdělit nechtěl. „Už jsem vám řekl, že s tím nemám nic společného. Na shledanou,“ a zavěsil.