Za výstřel v mateřské škole čeká policistu kázeňské řízení

Podle policie každopádně nešlo o systémové pochybení, ale o chybu jednotlivce. Stejně tak to vnímá i vedení školky, řekla dnes ČTK její ředitelka.

Krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld nařídil kvůli incidentu opětovné proškolení policistů v manipulacích se zbraní, aby se podobné případy již neopakovaly. Vedení přerovské radnice zatím podobné besedy s policisty do výsledku vyšetřování ve městě pozastavilo. „Zatím to platí, čekám na výsledek vyšetřování,“ řekl dnes primátor Petr Vrána (ANO). Pokud však nešlo o systémové pochybení, není důvod, proč tyto přednášky pro děti neobnovit. „Bude mne však zajímat, jak se to vyšetřilo,“ dodal primátor.