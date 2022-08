Triumf Alzy může zbořit zákaz prodeje o svátcích, bojí se odbory

Renata Burianova, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb to považuje za velmi nepříjemný verdikt. Většina zaměstnanců obchodu, kromě brigádníků, jsou podle ní rádi, že jsou o některých svátcích prodejny zavřené.

Co může verdikt Nejvyššího správního soudu změnit v provozu obchodů o svátcích?

Je to pro nás velmi nepříjemné. Nedovolila bych si nerespektovat rozhodnutí soudu. Nicméně praxe vypadá tak, že vejdete na pobočku obchodu, naťukáte si zboží a v druhé místnosti vám ho vydají. Z našeho pohledu je to normální prodej. Myslím si, že to bude sloužit jako inspirace pro další e-shopy.