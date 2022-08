Triumf Alzy pomůže i konkurenci. E-shopy otevřou o svátcích pobočky

„Zajímavé by to mohlo být v období Vánoc, ale v průběhu roku se rozšíření otvírací doby ekonomicky nevyplatí,“ popisuje Ladislav Pštros, manažer retailu CZC.cz. Výdejny by tak mohly být otevřené jen o sedm dní v roce navíc. „Na druhé straně je pravděpodobné, že naši zákazníci by to uvítali,“ dodává Pštros.