Zavírání hranic i povinné očkování. Pět mýtů kolem Pandemické úmluvy

Nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale i Úřad vlády nebo jednotlivé poslance a senátory zavalily dotazy k připravované Pandemické úmluvě na úrovni Světové zdravotnické organizace (WHO).

Na sociálních sítích i některých internetových stránkách se pak šíří spekulace, že tato dohoda už platí a že WHO údajně může nařídit třeba povinné očkování nebo zakázat cestování.

Nic takového není pravda. Vysvětlení je velmi jednoduché. Zaprvé úmluva se stále připravuje a dříve než v květnu se o ní hlasovat nebude. Zadruhé ani v případě schválení z ní nevyplývají pro Česko žádné povinné závazky.

„Ani po ratifikaci dohody nebude moci WHO jakkoliv přímo zasahovat do poskytování a řízení zdravotní péče v ČR nebo klást požadavky na zdravotní stav či léčbu obyvatel. Toto bude vždy rozhodnutí České republiky,“ vysvětluje ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU Ministerstva zdravotnictví Kateřina Baťhová.

Jak by to tedy v Česku vypadlo, kdybychom se vrátili do období covidové pandemie a současný návrh úmluvy už platil? Nejen my, ale celý svět by měl daleko rychlejší a přesnější informace o rychle se šířícím viru, lépe by fungovalo sdílení kapacit laboratoří po světě a také by byly už zaběhnuté mechanismy, jak napříč světem distribuovat ochranné prostředky, léky nebo vakcíny.

Zatím je jen návrh

Co se dokumentu týče, hotový je zatím jen návrh z letošního října, o kterém se bude dále jednat.

„Předpoklad je, že někdy v květnu by Pandemická úmluva měla být schválena členy Světové zdravotnické organizace,“ popisuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Světová zdravotnická organizace usiluje o to, aby byla dohoda přijatá konsenzem všech členských států. V případě hlasování je potřeba dvoutřetinová většina.

Ani v takovém případě ale nevstupuje automaticky v platnost. Do 18 měsíců musí členské země začít pracovat na její ratifikaci na národní úrovni nebo informovat o důvodech, proč ji nepřijmou. Nyní platí, že začíná platit, když ji definitivně přijme 40 zemí. Pokud ale Česko dohodu neschválí, není k ní vázané.

Teď už ale k jednotlivým fámám, které se začaly šířit v některých diskuzích nebo jsou obsahem řetězových mailů.

Mýtus: WHO bude řídit zdravotnictví všech států

Nic takového se nechystá a ani takový krok není možný. Za fungování zdravotnictví zodpovídá každá ze členských zemí Světové zdravotnické organizace sama. Přesto i poslední návrh Pandemické úmluvy znovu zdůrazňuje, že všechny pravomoci jsou v rukou států. Česko je ale například už téměř 20 let vázáno takzvanými Mezinárodními zdravotnickými předpisy.

Ve třetím bodu navrhované Pandemické úmluvy se píše, že globální šíření nemocí je celosvětovou hrozbou, která vyžaduje co nejširší mezinárodní spolupráci, ale speciálně zdůrazňuje „zásadu suverenity států při řešení záležitostí veřejného zdraví“.

Mýtus: WHO nařídí povinné očkování

Žádnou takovou pravomoc Světová zdravotnická organizace nemá a nová dohoda ji nedává. Je důležité si uvědomit, že i v rámci jednání funguje samotné WHO pouze jako jakýsi sekretariát, protože vyjednávání vedou členské státy.

Světová zdravotnická organizace pouze doporučuje očkování proti onemocněním, které mají potenciál šíření. Část členských států prosazuje, aby fungovala centrální distribuce vakcín. Ta bude možná, ale jde jen o pomoc, kterou nebude nutné využívat. Zájem o to mají především méně rozvinuté státy světa, které během covidu doplatily na to, že se jim vakcín nedostávalo.

Mýtus: Pandemická úmluva začne okamžitě platit

Nehledě na to, že se po internetu šíří zprávy, že už úmluva platit začala, ani po schválení nevstupuje v platnost automaticky. I když ji Česko podepíše, nebude dohodou vázané, dokud s ní souhlas nevysloví obě komory Parlamentu.

„Neexistuje nástroj, který by Českou republiku donutil udělat cokoliv, k čemu nebudeme chtít přistoupit. To je fakt,“ přidává náměstek ministra zdravotnictví Dvořáček.

Mýtus: WHO bude vyhlašovat karantény

Tohle je další nepochopení chystané dohody. Ta právě naopak stanovuje principy, za kterých by k jakémukoliv uzavírání hranic mělo docházet co nejméně. Největší problém v době covidové pandemie nastal ve chvíli, kdy byly zcela uzavřeny hranice států, a to nejen pro občany, ale i zboží, tedy včetně zdravotnických pomůcek.

„V momentě, kdy přestanou fungovat dodávky účinných látek nebo ochranných pomůcek, protože se uzavřou hranice, nastává totální kolaps všech zdravotnických systémů,“ dodává náměstek Dvořáček.

Ostatně respekt k dodržování lidských práv je zakotven v návrhu Pandemické úmluvy hned na prvním místě, a podle toho se má řídit uplatňování dohody jako takové. Pomoci by dohoda mohla i všem českým občanům cestujícím do zahraničí. Například certifikát o očkování vydaný v České republice by měla do budoucna uznávat každá členské země WHO.

Mýtus: Úmluva se připravuje tajně