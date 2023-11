Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Teploměry, inkontinenční pomůcky, ale i sety pro operace. Společnost Hartmann – Rico dodává na trh zdravotnické prostředky a část z nich vyrábí ve třech závodech v Česku. Zaměstnává tu 1650 lidí a aby mohla výrobu posílit, musela si personální ředitelka dojet pro pracovní sílu až na Filipíny.

„Aktuálně zaměstnáváme prvních 30 zaměstnanců z Filipín. Tato třicítka je zkušební, věříme ale, že projekt bude úspěšný a budeme v něm dále pokračovat,“ říká v rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys předseda představenstva firmy Tomáš Groh. Filipínci podle něj nemají problém s aklimatizací a rychle zapadli do pracovního kolektivu. Ten je dnes více než pestrý. Hned třetina zaměstnanců je ze zahraničí – nejčastěji z Polska, Ukrajiny či Mongolska. Filipínci by měli postupně nahrazovat Ukrajince, kteří se teď vrací domů.

Češi došli, chceme Filipínce

Míra nezaměstnanosti v Česku dlouhodobě osciluje kolem 3,5 procenta a sehnat do práce Čechy je pro firmy téměř nemožné. Hartmann – Rico by tak stejně jako většina dalších společností uvítala podstatně jednodušší najímání cizinců. „Jsem rád, že došlo k navýšení kontingentu pro zaměstnávání cizinců, ale myslím si, že stále je to nedostatečné. Poptávka ze strany firem je výrazně vyšší,“ dodává Groh.

Rok úspor a šetření

Společnost Hartmann – Rico v Česku loni utržila 5,78 miliardy, zisk překročil 300 milionů. Letošní rok se však nese ve znamení částečných úspor.

„Po covidu, kdy byl obrovský nárůst, teď dochází k určitému poklesu v operativních výkonech. To se odrazilo v poptávce po operačních setech, která je nižší. Naopak u ambulantních setů je trend opačný,“ dodává Groh.

Šetří se i jinde – a vesměs jsou na vině ceny, které šly v poslední době nahoru. Podstatná část byznysu Hartmann – Rico je totiž postavena na úhradách, tedy rozhodnutí státu, kolik bude za materiál platit ze zdravotního pojištění. „Není tajemstvím, že například pomůcky pro inkontinenci se zdražily až o 35 procent. I my jsme se snažili uskromnit a šetřili jsme. Sáhli jsme si do marží a byli jsme nucení udělat to, že jsme nabídli menší počet kusů. Věřím, že česká vláda se nad tím zamyslí a nastaví lepší limity úhrad pro některé kategorie produktů,“ říká Groh.

Současná situace podle něj totiž vede k tomu, že se šetří na nesprávných místech. „V oblasti zdravotnických prostředků, jako jsou třeba vozíky, už dnes dochází k tomu, že jsou některé komponenty nahrazovány méně kvalitními. To se samozřejmě bude projevovat na trvanlivosti zdravotnických prostředků,“ dodává Groh.

Výrobci zdravotnického materiálu Trh výrobců zdravotnického materiálu je poměrně specifický, protože musí splňovat přísná medicínská kritéria.

Mezi větší hráče na trhu tak kromě Hartman -Rico patří například firmy TENA, Abena, Depend, Rudamed, nebo Medipor.

Dezinfekce méně než před covidem

Nemocnice či ústavní péče podle něj také stále častěji sahají po těch nejzákladnějších – a tedy nejlevnějších - variantách produktu.

„V době covidu jsme viděli obrovskou poptávku po dezinfekcích. Dnes ale vidíme takový zdvižený prst. Poptávka po dezinfekcích je dokonce nižší, než byla před covidem. Jako by si zdravotníci řekli: Už nechceme používat tolik dezinfekce, užili jsme si toho dost. Za mě je to velká chyba, právě dezinfekce snižuje riziko infekcí,“ dodává Groh s tím, že spotřeba dezinfekce je o desetinu menší než v roce 2019, i když by se dalo čekat, že používání dezinfekcí bude po zkušenostech s covidem výrazně vyšší než v minulosti.

Infekce a jejich předcházení jsou aktuálně pro Hartmann – Rico velké téma. Pavel Groh upozorňuje na varování Světové zdravotnické organizace, podle kterého bude v roce 2050 umírat daleko více lidí na rezistentní bakterie než na rakovinu. Hartmann – Rico kromě dezinfekcí dodává do nemocnic i speciální aplikaci, která na základě předem daných kritérií dokáže v nemocnici najít pacienta s infekcí a upozornit na něho lékaře.