Zeman se odmítá omluvit za pomluvu. Nevyslechli jste mého ministra, píše

V dovolání Zeman tvrdí, že soudci dříve nepostupovali správně. A to například v případě, kdy odmítli jako svědka vyslechnout bývalého šéfa Úřadu vlády Karla Březinu. „Odvolací soud tuto otázku posoudil nesprávně,“ uvedl Zemanův advokát Marek Nespala v dovolání, které mají Seznam Zprávy k dispozici.

Tuto informaci - jak tvrdí bývalý prezident - získal od důvěryhodného zdroje z Úřadu vlády, a proto ji také řekl v televizi. Šarapatka však ve skutečnosti odešel z vlastní vůle a soudy to svými verdikty potvrdily.

Zemanovi se dále nelíbí, že by Zdeněk Šarapatka mohl omluvu zveřejnit - například na sociálních sítích. Pak by nebyla soukromá, ale veřejná, a na to nemá podle Zemana nárok.