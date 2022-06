Zemědělci vítají, že můžou rozorat úhory. Podle ekologů to půdě uškodí

Podle zemědělců mělo opatření přijít mnohem dřív. „Samozřejmě to vítáme, i když to přichází poměrně pozdě. Uvolnění totiž přišlo koncem dubna, kdy už zemědělci mají zaseto,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha.

Ministerstvo neuvedlo, kolik plodin by šlo na nové ploše vypěstovat, zemědělci ale tvrdí, že to nebude mnoho. Celkově se totiž jedná pouze o malé území.

To potvrdil i Pícha: „Když si vezmeme, že pšenice máme přes 800 000 hektarů, je to marginální plocha.“

Dodává, že pokud k většímu začlenění neprodukčních prvků do krajiny nedojde včas, nemusí to být už v budoucnu možné.

„Musíme si vybrat, jestli chceme pěstovat hmyz, nebo jestli chceme pěstovat jídlo pro nás. Je to dobře, že se to uvolní. Sice to nemá velký význam, ale je to nějaký signál, je to nějaké znamení, že chceme vyrábět potraviny pro lidi,“ řekl.