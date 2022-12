Zemřel Arnošt Moulík

Moulík se narodil 5. ledna 1935 v Pečkách. Své profesi se věnoval od roku 1960, kdy nastoupil do karlínského hudebního divadla. O tři roky později odešel za prací do Brna, kde vedle klasických operet nastudoval řadu úspěšných muzikálů včetně My Fair Lady a West Side Story.