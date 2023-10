Zločin v obrazech: Místo činu jsme měli v popelnici, vzpomíná vyšetřovatel

Vyšetřování vraždy v září 2011 bylo od počátku komplikované, jak vzpomíná dnes již penzionovaný kriminalista Pavel Kucík. „U toho Slopného to bylo o to náročnější, že tenkrát to hledání nastalo po více dnech,“ naráží vyšetřovatel na to, že rodina tvrdila, že jejich příbuzný zemřel po pádu ze schodů a policii vůbec nezavolala.