Zranitelným uprchlíkům by se mohla zvýšit od ledna podpora na bydlení

Části uprchlíků by se od ledna mohly při výpočtu humanitární dávky zohledňovat vyšší náklady na bydlení, podpora by se jim tak zvedla. Zranitelným by úřad práce měl započítávat proti dnešku dvojnásobnou částku.