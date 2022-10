Fenomén NFT přerůstá trh s uměním. Ocení ho i každodenní byznys?

V úpravách či přepsání transakcí brání potenciálnímu útočníkovi skutečnost, že všechny transakce jsou ukládány v jednotlivých blocích, které na sebe navazují. V době, kdy by chtěl uživatel změnit svou transakci, je její blok schován např. za již 10 dalšími bloky. Jelikož je každý blok zapečetěn digitálním podpisem, který se generuje na základě informací uložených v bloku, při pokusu o změnu transakce by se přepsal i tento podpis. Zároveň by se však přepsaly i veškeré podpisy v následujících blocích. Navíc, protože se musí daná „účetní kniha“ shodovat s ostatními kopiemi v síti, musel by útočník provést 51% útok, tedy ovládat většinu sítě, což by bylo ekonomicky extrémně nákladné.