Kdo jen stěží platí účty, vládě nevěří

Když se lidem po ekonomické stránce nedaří, klesá jejich spokojenost s vládou, která za to podle nich může především. Tak by se dal velice zjednodušeně shrnout vývoj veřejného mínění v posledních dvaceti letech. „Důvěra vládě je do určité míry spojena s úrovní ekonomického růstu. V dobách, kdy se zemi daří, bývá podpora a důvěra ve vládu vyšší, v případě poklesu ekonomiky a zhoršení životních podmínek obyvatel klesá i důvěra. U Česka byl tento trend patrný jak v období finanční krize z roku 2008, tak s příchodem koronavirové pandemie,“ říká k současnému názoru většiny společnosti na práci ministrů analytička České spořitelny Tereza Hrtúsová.

Na počátku 90. let, tedy v porevoluční euforii, se nejvyšší důvěře těšili prezident, vláda i tehdejší parlament. „Nevydrželo to ale dlouho, už v průběhu let 1991 a 1992 nastal hlavně u parlamentu a vlády patrný pokles,“ říká Červenka. Výraznějšímu úpadku důvěry nicméně vzdorovala tehdejší vláda až do roku 1997, kdy došlo v celkovém nazírání na situaci v zemi k prudkému zvratu. U části veřejnosti, která do té doby žila v představě o středoevropském ekonomickém zázraku, se tehdy dostavila deziluze charakterizovaná despektem a nedůvěrou k politické reprezentaci obecně. Od té doby se důvěra vládě až na výjimky vždy pohybovala hluboko pod 50 procent, i hodnotu 40 procent výrazněji překračovala jen málokdy, navíc vždy jen krátkodobě.