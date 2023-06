Byty zlevňují jako nikdy, Češi je nekupují. Příznak další ekonomické krize?

Pavel Sobíšek z UniCredit Bank potvrzuje, že někteří developeři výstavbu zdrželi. „Je to přirozená reakce na zvýšení úrokových sazeb z nuly na sedm procent,“ připomíná, že Česká národní banka loni zdražila úvěry. „Ochotu investorů k novým stavbám logicky omezí i snižování cen,“ doplňuje. O krizi však podle něj nejde. Hlavní ekonom UniCredit Bank očekává, že se bytová výstavba obrátí k růstu nejpozději počátkem příštího roku.

Petr Dufek z banky Creditas dokonce vidí na propadu bytového trhu pozitivní rozměr. Na přelomu let 2021 a 2022 byty naopak rekordně zdražovaly, a tím vyhnaly nahoru ceny stavebních materiálů. „Současný útlum výstavby může ceny materiálů usměrnit,“ míní analytik.

To vedlo k propadu stavebnictví i bankovního sektoru, protože banky začaly od věřitelů požadovat jistější záruky.

Počátkem týdne oznámila novozélandská vláda, že tamní HDP klesá už druhé čtvrtletí po sobě a že se tedy ekonomika propadla do recese. Nový Zéland patří spolu se Švédskem a Dánskem ke třem zemím, kde podle databáze OECD poklesly reálné ceny bytů koncem minulého roku nejvíc.

Česko prošlo recesí ve druhé polovině minulého roku. Letos se prozatím očekávané oživení nedostavilo, ekonomika pouze přešla do stagnace.

S kolegou Pavlem Sobíškem se shodnou i na tom, že se krizové projevy podaří omezit jen na bytový sektor. Výpadek soukromých investic do bytů totiž mohou v Česku nahradit investice do dálnic a železnic financované z evropského fondu obnovy.

Reportáže z padajícího trhu s byty ve Švédsku se staly vděčným námětem světových deníků. The New York Times vyzpovídal Erika Selina, majitele developerské firmy Fastighets AB Balder. „Nedávalo smysl příliš investovat do výstavby,“ popsal developer situaci v Göteborgu. „Zhruba rok jsme nezačali nic nového, možná i déle.“ Současnou situaci však za krizi nepovažuje.