Disciplína, kde i nejspořivější pohoří: 3+1 v Praze bez hypotéky

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým stavebním nákladům, drahému financování a dlouhodobě pomalému povolovacímu procesu se nejen zmenšuje objem připravovaných bytů v hlavním městě. Výrazně méně se jich dostává také do nabídky k prodeji. Podle dat analytické společnosti Flatzone množství bytů vkládaných do nabídky už čtyři kvartály po sobě klesá.

Jak ale upozorňuje analytik Cenové mapy František Brož, některé projekty dané do nabídky mají předpoklad dokončení až o několik let později. To znamená, že lidé nakupují byty, které zatím existují pouze na papíře. Právě s ohledem na to, že dochází u některých projektů k odložení výstavby o více než rok, může být aktuální číslo nabídky zkreslující.