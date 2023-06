Praha postaví tisíce bytů na pronájem. Už ví, komu je nabídne

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Dostupnost bydlení je problém, který řeší prakticky celé Česko. Nejhorší situace panuje v hlavním městě, kde rostly prodejní ceny bytů i nájemného v posledních letech takřka nejrychlejším tempem v Evropě. Aby se nabídka s poptávkou alespoň částečně vyrovnala, muselo by se podle Petra Urbánka, ředitele Pražské developerské společnosti (PDS), ročně postavit a také nabídnout na trhu alespoň deset tisíc bytů.

Brzy by k tomuto milníku mohla začít přispívat právě PDS, která dnes pracuje s pozemky na území hlavního města o celkové velikosti zhruba sedmdesát hektarů. „Potom, co doběhnou všechny změny územního plánu, které se iniciovaly na těchto pozemcích, máme spočítáno, že na nich půjde postavit zhruba osm tisíc bytů,“ říká šéf PDS.

Pražská developerská společnost (PDS) - Je příspěvková organizace hlavního města Prahy, která vznikla 1. června 2020. - Praha ji založila s cílem přípravy městských pozemků a území pro výstavbu bytových domů. - Aktuálně pracuje s pozemky o velikosti zhruba 70 hektarů. Plánuje na nich vystavit 8 tisíc nájemních bytů. - Jednou z motivací pro zřízení společnosti je bytová krize, která je zásadním politickým tématem již několik let. - Svým záměrem a strukturou je PDS na pražském trhu jediná svého druhu. V hlavním městě ale staví i další investoři, jako je Central Group, Trigema, Finep nebo Skanska.

Nové bydlení určené k nájemnímu bydlení by mělo vznikat postupně. První výstavba by se mohla podle jeho slov rozběhnout už zhruba za rok a půl až dva. „Musíme dokončit projektovou přípravu. V okamžiku, kdy dostaneme stavební povolení, započneme také stavební práce,“ upřesnil Urbánek.

Stovky bytů k pronájmu za rok

Ročně by tak společnost měla na trh dostat stovky nových bytů. „Osm tisíc bytů rozhodně není malé číslo, na druhou stranu, pokud bereme v potaz roční potřebu hlavního města (10 tisíc bytů), je už nyní jasné, že naše výstavba sama o sobě poptávku s nabídkou na trhu nevyrovná. Je to nicméně nástroj, kterým si hlavní město může velmi výrazně ulehčit,“ komentuje plány městského developera Petr Urbánek.

Vznikne totiž podle jeho slov prostor pro to, aby Praha mohla opět poskytovat služby města s oživeným vlastním bytovým fondem.

Bytový fond hl. města Prahy Poslední data o stavu bytového fondu v Praze přinesl Institut plánování a rozvoje (IPR) v roce 2021. V té době hlavní město, Magistrát hl. města (MHMP) a městské části měly ve správě celkem 30 345 obecních bytů, z toho 7625 Magistrát a 23 080 městské části. Městské byty tvoří přibližně 4,5 % z celkového počtu v Praze a na jednu jednotku tak připadá 44 obyvatel. Od roku 2019 došlo k poklesu celkového počtu. Důvodem je pokračující privatizace a velmi pomalé tempo městské rezidenční výstavby, kdy mezi lety 2019 až 2021 bylo nově postaveno pouze 60 obecních bytů. Nově má hlavní město Praha v plánu do svého bytového fondu připojit až 500 bytů ročně.

Zvláštností, která Pražskou developerskou společnost zásadně odlišuje od ostatních rezidenčních stavitelů v Česku, je způsob, jakým firma přichází k pozemkům pro jejich výstavbu.

„PDS není běžnou obchodní společností. S trochou nadsázky máme stejnou strukturu jako například zoologická zahrada. Jsme příspěvková organizace. V praxi to funguje tak, že všechno, co vytváříme, se odehrává na majetku hlavního města, které nám pozemky poskytuje. Zároveň je to náš zřizovatel, tudíž vše, co postavíme, se stává také majetkem Prahy,“ vysvětluje princip spolupráce ředitel PDS v pořadu Agenda.

Díky tomu tak odpadá úvodní překážka v podobě hledání vhodného pozemku pro výstavbu, kterou všechny ostatní developerské společnosti musejí řešit. Mimo to se ale PDS týkají ale všechny ostatní povinnosti související s projektovou přípravou, která často trvá roky. Celý proces má být ale v případě městského developera, díky jistotě pozemků rychlejší a také levnější.

„Pokud by Praha musela kupovat pozemky, na kterých se chystáme stavět, musela by z rozpočtu vytáhnout zhruba 4,5 miliardy korun. To je tedy minimálně částka, kterou nemusel daňový poplatník z vlastní peněženky zaplatit, aby vůbec projektová příprava mohla začít,“ říká Petr Urbánek.

Pro koho stavíme?

Plánované byty získají zaměstnanci v takzvaných preferovaných profesích. Patří do nich například učitelé, zdravotní sestry, hasiči nebo policisté. Podle průzkumu, který si stavitel nechal zpracovat, v současnosti v hlavním městě v těchto profesích pracuje přes sto tisíc zaměstnanců.

„Policista, který pracuje v Praze, bere úplně stejnou výplatu jako policista, který pracuje v Ostravě, ale na bydlení určitě vydá výrazně více právě v hlavním městě. Tento fakt nevyhnutelně vede k tomu, že tito zaměstnanci z Prahy odcházejí do levnějších regionů v Česku. Tomu potřebujeme zamezit,“ vysvětluje šéf PDS.

Variantou by podle jeho slov bylo část bydlení nabídnout i jiným znevýhodněným skupinám. Má to ale háček. „Nakonec to bude jako vždy otázka peněz. Budeme muset zajistit vyrovnání investiční nákladnosti staveb,“ naznačuje Urbánek v pořadu Agenda.

Celková investice na výstavbu plánovaných osmi tisíc bytů by se dnes podle jeho odhadu vyšplhala na 30 až 40 miliard korun. Podle toho pak bude vypadat i konečný nájem a také cílová skupina obyvatel.

„Mohla by fungovat jedna ručitelská nájemní smlouva, pod kterou by probíhaly třeba tři nebo čtyři struktury výběru nájemníků. Mohou to být aukce, podpora sociálních profesí nebo právě podpora sociálně křehkých. To je ale zatím otázka budoucnosti. Důležitý úkol, který budeme zhruba během dvou až tří let vyřešit, “ uzavírá nápadem šéf Pražské developerské společnosti.