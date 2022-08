Bude na podzim zle? Prodeje zájezdů naznačují opak

Češi se ve velkém chytají cestovat i na podzim a v zimě. Prodeje zájezdů u některých cestovních kanceláří převyšují předcovidový rok 2019. Lidé plánují tradičně vyrazit do Egypta, ale i do exotických destinací jako na Kapverdské ostrovy, Zanzibar nebo do Dominikánské republiky. Cestovky sledují zájem už také o lyžařské zájezdy, vyplývá z ankety ČTK.