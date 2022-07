Na poslední chvíli, ale bez slevy. Drahota nahlodala i zájezdy last minute

Vzhledem k vysoké poptávce by ale podle Jana Bezděka, tiskového mluvčího CK Fischer, v letošní sezoně mohly zdražit zájezdy last minute. „Letošní last minute bude specifický. Vzhledem k rostoucí ceně leteckého paliva ceny určitě nebudou klesat jako dřív, naopak by mohly i stoupat. Letos se tedy klientům vyčkávání až na poslední chvíli zřejmě nevyplatí. Kdo chce ještě koupit zájezd výhodně, měl by ho vybírat co nejrychleji, a to i v případě například srpnových nebo zářijových termínů,“ uvedl mluvčí pro SZ Byznys.