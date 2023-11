Čína drží vzácné trumfy. Automobilky hledají, jak je nahradit

Výrobci aut v Evropě, Spojených státech či Japonsku se proto snaží co nejvíce omezit spotřebu vzácných zemin, které dominantně produkuje právě Peking. Tyto látky se nyní používají k sestavení takzvaných permanentních magnetů, které se ukázaly jako nejefektivnější zdroj točivého momentu v motorech elektromobilů.

Automobilka Tesla, světová špička na poli elektromobilů, přilákala letos v březnu pozornost prohlášením, že vzácné zeminy zcela odstraní ze svých vozů nové generace. Pokud se jí to podaří, vyhne se výkyvům dodávek a obecně nejistotě pramenící z toho, že tomuto segmentu vévodí Čína.

Společnost Adamas však v prohlášení zároveň připomněla, že ačkoli se feritové magnety mohou v řadě parametrů vyrovnat těm vyrobeným ze vzácných zemin, v jedné kategorii za nimi daleko zaostávají, a to ve hmotnosti. Při srovnatelné síle jsou výrazně těžší, což je zrovna pro automobil dost citelná položka.

ZF podle Scharrera jedná s evropskými, americkými a také s čínskými automobilkami o dodávkách svých motorů, které by se podle něj mohly do výroby elektromobilů začlenit během dvou let.