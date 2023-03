Klíčový kov pro baterie zlevňuje, cenou může navíc zamíchat čínská karta

Na trhu s kobaltem loni nabídka převýšila poptávku. Britská společnost Darton Commodities uvádí, že to bylo hlavně díky prudkému nárůstu produkce v Demokratické republice Kongo, kde v posledních dvou letech uvedli do provozu několik nových dolů. Nabídka vytěženého kobaltu tak v roce 2022 vzrostla o 23 % na 187 060 tun, píše agentura Bloomberg. A odborníci odhadují, že se těžba do dvou let zvýší přibližně o další třetinu.