Rejdaři řeší milionové ztráty. Bolet je to nemusí, předtím extrémně vydělávali

„Všichni námořní přepravci vykazují slabší profity. Například společnost Cosco Shipping vykázala za druhý kvartál výrazný pokles zisku, a to 8,9 miliardy dolarů. Stále jde o dobrý výsledek, ovšem v porovnání se stejným obdobím loňského roku jde o zásadní propad. Vloni totiž společnost vykázala zisk 63 miliard dolarů,“ uvedl příklad David Knobloch, jednatel a spolumajitel zasílatelské společnosti NTG Air & Ocean.

Situace by podle Davida Knoblocha mohla v následujících měsících u některých společností dospět dokonce do stavu, ve kterém se námořní přeprava nacházela v roce 2016. V té době někteří rejdaři dopravovali zboží za ceny, které se pohybovaly pod úrovní cen ropy spotřebované na dopravu.

„V té době se cena za námořní přepravu z Číny do německých přístavů u některých přeprav pohybovala včetně palivového příplatku kolem 300 dolarů za čtyřicetistopý kontejner. Provozní náklady jsou navíc v současnosti vyšší, než byly v roce 2016,“ uvedl David Knobloch.

Nutno ale připomenout, že v průběhu dvou předchozích extrémně úspěšných roků si rejdaři vytvořili tak velké finanční zásoby, že mohou provoz financovat ve ztrátě i několik následujících let.

Jen za loňský rok totiž rejdaři v kombinovaných provozních ziscích vydělali zhruba 290 miliard dolarů, tedy mnohonásobně více, než byli zvyklí z předchozích let. Odhad zveřejnila britská agentura Drewry, který se zabývá výzkumem a poradenstvím pro námořní a lodní průmysl. Letos by to mělo být jen 15 miliard.