Zlaté časy rejdařů jsou u konce. Letos jim zisk spadne až o 95 procent

„Největší poklesy je možné sledovat v importních směrech z Číny do USA a do Evropy, kde se mluví v meziročním srovnání z konce loňského roku až o více než 20 procentech poklesu,“ uvádí David Knobloch, jednatel a spolumajitel přepravní společnosti NTG Air & Ocean.

„V porovnání prvních dvou týdnů roku 2023 a roku 2019 je průměrná cena nákupu přibližně o osm procent vyšší, což představuje u dvacetistopého kontejneru na hlavní trase z Číny do Evropy rozdíl asi 60 dolarů,“ komentuje Knobloch.

Jistý vliv by proměna v oblasti námořní dopravy mohla mít také na spotřebitele a konečné ceny jejich dováženého zboží.

Podle Davida Fuchse, generálního ředitele společnosti Agora DMT, která je největším dovozcem elektroniky do Česka, už s koncem roku, v rámci vánoční sezony, spotřebitelé zaznamenali některé akční a slevové nabídky zboží.

„Ve většině případů šlo o slevy z nových cen, které ale byly vyšší v meziročním srovnání. Do nárůstu základních cen se projevil nárůst nákladů spojených s výrobou, distribucí a prodejem produktů,“ vysvětluje šéf Agora DMT.

Lotos by se podle jeho slov konečné ceny pro spotřebitele už zvyšovat neměly a mohly by se dále držet na současných hladinách. „Ojediněle mohou ceny některých výrobků klesnout, zejména v případě výprodejů starších modelů,“ dodal Fuchs.

Také pokles ceny námořních přeprav se podle Davida Knoblocha pomalu zastavuje a výrazně klesat by už dále neměla. Přesto rejdaři na aktuální vývoj pro zajištění a narovnání cenové politiky reagují. Chystají například snižování lodní kapacity a budou hledat cesty úspor jako odložení objednávek na doručení nových lodí do služby.

Jen na prvních sedm týdnů letošního roku námořní společnosti zrušily 53 plaveb z Asie do Evropy. Podle analýzy společnosti Alphaliner to představuje asi 27 procent jejich původní plánované kapacity. A dopravci by se mohli rozhodnout zablokovat další odjezdy. Záležet bude na vývoji poptávky.