Na nové byty v Praze nejsou peníze. Prodeje se loni rekordně propadly

Pokles prodejů v loňském roce prakticky kopíruje křivku poklesu hypoték. Za výrazným propadem zájmu o hypotéky stály především rychle rostoucí úrokové sazby – zatímco na začátku roku 2022 se ještě průměrná úroková sazba u nových hypoték pohybovala těsně nad hranicí tří procent, v listopadu to bylo již okolo šesti. Do hry čím dál více vstupují také velmi přísná pravidla pro samotný zisk hypoték.

K mírnému oživení trhu by mohlo podle predikcí pražských developerů dojít už letos. Vše bude záležet na tom, jakým směrem se vydají úrokové sazby.

„Lidé při velmi drahých hypotékách a celkové nejistotě odkládají svá nákupní rozhodnutí. A to v posledním roce zásadně zpomalilo prodeje. Určité oživení trhu ale očekáváme už v jarních měsících,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf společnosti Central Group.

„Zásadní oživení trhu pak očekáváme v příštím roce, kdy by se už úroky hypoték mohly snížit ke třem procentům ročně. To už by měsíční splátky hypotéky mohly být i nižší než nájemné,“ dodává.