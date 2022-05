Na Žižkově se tvrdě bojuje o projekt spoluvlastněný Martinem Romanem

V Praze na Žižkově se rozhořel prudký spor mezi developerskou skupinou UDI Group a místní radnicí o projekt domu, který má nabízet dlouhodobé ubytování například studentům nebo manažerům.

Žižkovská radnice tvrdí, že je projekt příliš velký. Investor se brání tím, že projekt koupil se všemi souhlasnými stanovisky a hrozí žalobami o desítky milionů korun. Investice do stavby má být kolem jedné miliardy korun. Projekt z poloviny vlastní bývalý šéf elektrárenské skupiny ČEZ Martin Roman

„Naše společnost koupila pozemek na Žižkově až poté, kdy projektu byla udělena všechna zákonem požadovaná souhlasná stanoviska potřebná pro územní rozhodnutí. Kupovali jsme tedy v dobré víře, že budeme moci stavět,“ uvedl majitel UDI Group Radek Menšík.

„Stavba měla nejen standardním způsobem potvrzeno a ověřeno, že je v souladu s územním plánem, ale také měla potřebné souhlasné stanovisko vlastníka sousedního pozemku, který je nezbytný pro připojení k sítím,“ dodal.

Konflikt o projekt na pozemku mezi ulicemi Pitterova a Malešická se vyostřil poté, co žižkovská radnice nedala souhlas s připojením plánované stavby na kanalizaci přes městské pozemky.

„Městská část Praha 3 se dlouhodobě staví k projektu negativně. Projekt je příliš veliký, jak do výšky, a tak do objemu. V minulosti se plánovalo, že na pozemku bude sportovně rekreační areál či budova o dvou patrech s důrazem na sportovní využití. Pokud by šel projekt tímto směrem, tak by to městská část podpořila,“ sdělil žižkovský místostarosta Pavel Dobeš (za STAN). Plánovaný objekt má mít v jedné části přibližně 12 pater.

Stavebník se však brání tím, že projekt domu hotelového typu pro zhruba 580 lidí je v souladu s územním plánem. Developer si navíc před zahájením územního řízení oběhal všechna příslušná místa a získal k projektu souhlasná stanoviska. A to včetně Pražských vodovodů a kanalizací. Investora tak zaskočilo, že se Praha 3 rozhodla zastavit projekt právě tím, že zamítla jeho připojení ke kanalizaci.

„Obec může mít výhrady ke stavbě, ale měla by je uplatnit v běžném řízení k samotné stavbě,“ dodal šéf UDI Group Menšík.

Nachystané fekály

Investor tvrdí, že postupem městské části došlo ke zneužití pravomoci a je připraven se soudit o škodu ve výši 80 milionů korun. Zvažuje také trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv, případně zneužití pravomoci úřední osoby.

V neposlední řadě přišel developer s alternativním řešením samotné stavby. Dům by nebyl napojený na sítě. Septik by tak několikrát za den vyvážely fekální vozy. Podobně by naopak cisterny s pitnou vodou denně zásobovaly objekt prostřednictvím speciálně upravených nádrží.

Toto řešení by však pravděpodobně u úřadů narazilo také. „Podle pražských stavebních předpisů napojení polyfunkčního domu na žumpu není přípustné, zejména ve vnitřní Praze. V každém případě musí být objekt polyfunkčního domu napojen na kanalizaci pro veřejnou potřebu,“ sdělil Václav Tětek, vedoucí odboru výstavby Prahy 3.

Developer však nevylučuje ani smírné řešení konfliktu. Žižkovské radnici nabízí, že pro potřeby města vybuduje a zaplatí komunikaci spojující ulice Pitterovu a Malešickou, a to včetně infrastruktury. UDI Group by na to poskytla 20 milionů korun.

„To je zcela jistě zajímavý návrh, a pokud by došlo ze strany investora ke změně postoje k projektu, zejména co do jeho velikosti, tak to je k diskusi. Ale samo o sobě zafinancování a vybudování komunikace, které by bylo podmíněno souhlasem s napojením na kanalizaci a souhlasem v územním řízení s aktuálně navrhovaným projektem, to dostatečné není,“ reagoval místostarosta Dobeš.

Žižkovský projekt má developer umístěný v projektové firmě Olšanská pozemková. Tu přes další společnost z poloviny vlastní Martin Roman. Dalších 45 procent v projektu připadá na firmu City West Investors z UDI Group. Zbývajících pět procent drží někdejší šéf dozorčí rady Komerční banky Karel Kopp.

Skladba investorů vznikajících pod hlavičkou UDI Group se projekt od projektu liší. Některé projekty rozvíjí Menšíkova firma sama, v jiných má partnery, jako je tomu na Žižkově. Kromě Česka má UDI Group byznys také v řadě dalších zemí. Aktivní je například v Polsku a Srbsku a letos skupina oznámila vstup na trhy v Latinské Americe.