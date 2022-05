Podívejte se. V Česku se otvírá nejdelší visutý most

„Nebyl to plán, ale podařilo se nám postavit nejdelší visutý most na světě“, popisuje Martin Palán, ředitel resortu na Dolní Moravě zatímco natáčíme rozhovor s výhledem na Stezku v oblacích, která se nachází jen několik desítek metrů od mostu. Po deseti letech plánování a dvou letech výstavby se unikát s délkou 721 metrů konečně otevře veřejnosti. Most s příhodným jménem Sky Bridge 721 spojuje hřebeny Kralického Sněžníku Slamník a Chlum.

Na visutý most turisté nastoupí v nadmořské výšce 1110 metrů a vystoupí o šest metrů výše. Pod sebou budou mít až 95 metrů.

Vzhledem k šířce a charakteru bude most jednosměrný a provoz na něm bude regulovaný s možností on-line rezervace. Na asi půlhodinový časový slot bude k dispozici 200 míst. Vstupenka by měla stát 350 korun pro dospělého, 180 korun pro děti do 15 let.

Dosavadní rekord v délce visutého mostu držel most Arouca 516 v Portugalsku. Výstavba mostu na Dolní Moravě, který tento rekord překonal, trvala dva roky a padlo na něj přes 360 tun stavebního materiálu.

Zpřístupnění nové turistické atrakce by podle šéfa resortu Martina Palána mohlo přilákat nové turisty, a to i do blízké vyhlídkové věže Stezka v oblacích.

„Ročně sem cestuje několik set tisíc návštěvníků a otevření Sky Bridge 721 by mělo další zájem vyvolat. Letos proto počítáme s vyšší návštěvností, o kolik nám ale vzroste, to neumím odhadnout,“ říká Palán v rozhovoru pro SZ Byznys.

Stezka v oblacích byla otevřena v roce 2015. Za první rok ji navštívilo přes 180 000 lidí, v roce 2019 to bylo již 300 000 turistů.

Cíl, který si vedení resortu v Dolní Moravě určilo, je totiž plnohodnotné celoroční fungování destinace, tedy i mimo hlavní lyžařskou sezonu. Právě jako lyžařské středisko areál v Dolní Moravě začínal. V posledních dvaceti letech se ale dále rozvíjí a roste.

„V průběhu nejbližších šesti až sedmi let plánujeme rozvoj, abychom mohli stabilizovat počet lůžek, abychom nebyli tolik závislí na jednodenních příjezdech, které dopravně zatěžují obec,“ říká šéf resortu. V celém území Dolní Moravy je aktuálně zhruba 2200 lůžek. V příštích pěti letech by jich mělo ale přibýt dalších 1000.

Výstavba Sky Bridge stála zhruba 200 milionů korun. Podle Palána by se investice měla vrátit do deseti let. Podle původního plánu se náklady na výstavu částečně zvýšily, navzdory tomu, že se visutý most stavěl za ceny, které byly zasmluvněny ještě před krizí stavebnictví.

„Dopad nebyl úplně fatální, navýšení vstupů se ale i tak v projektu promítne. Přesnou kalkulaci ale zatím nemáme. Stále je to ale ten lepší scénář, kdybychom se měli do výstavby pouštět dnes, asi bychom realizaci museli hodně zvažovat,“ uvedl šéf resortu k aktuální situaci ve stavebnictví.

Samotný projekt plánovala společnost Sněžník, autor projektu visutého mostu, přibližně deset let a dlouho nebylo jasné, zda se výstavba v podobě, v jaké ho můžeme dnes vidět, vůbec uskuteční. Kritikům vadil zásah do přírody, protože na místě musel být vykácen les, ve kterém žije vzácný jeřábek lesní. Zastupitelstvo nakonec stavbu lávky v roce 2015 schválilo. Podle posudku byla velikost zastavěné plochy minimální a neměla tak zásadní vliv na životní prostředí.