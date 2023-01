Strmý růst nájmů se zastavil. Někde ceny dokonce klesly

Zaznamenány byly však i výrazně větší propady – například v Plzeňském kraji o 10 procent nebo Libereckém o 8 procent. Jak ale upozorňuje Jan Škrabánek, neznamená to, že by nájmy na strop dlouhodobě narazily.

Do nabídky se mimo jiné začaly vracet domy a byty po ukrajinských uprchlících. Původně provizorní bydlení se majitelé rozhodli nabídnout k pronájmu i nadále, což předtím nedělali. Do nabídky zároveň přibyly byty, kupované jako investiční na jaře tohoto roku. Většinou poté, co u nich proběhla rekonstrukce.