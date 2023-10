Tabu padlo. Už i ceny nových bytů klesají nejvíc za deset let

„Zájem o nové byty neroste, nebo dokonce klesá. Na to developeři reagují různými prodejními akcemi nebo korekcí samotných cen. Příliš neočekávám, že by se situace v příštích měsících nějak výrazně změnila,“ říká Petr Hána, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví z poradenské společnosti Deloitte.

Není proto překvapením, že se jejich odliv promítá i do konečných prodejů bytů. Podle analýzy pražských developerských společností se za první tři čtvrtletí letošního roku zatím prodalo 1700 bytů. Ve srovnání s rokem 2021, kdy trh ještě nebyl zatížen drahým financováním, to není ani polovina. Za stejné období totiž developeři prodali více než trojnásobek.

Na první pohled by pro bytový trh v Česku mohlo ochlazení prodejů znamenat dobrou zprávu. Dává to nakonec smysl – menší zájem nakupovat, více bytů k dispozici. To by v praxi řešilo dlouhodobě probíranou otázkou, jak vybalancovat propast mezi nabídkou a poptávkou.