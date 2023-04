Agresivita, neslušnost a hulvátství. Majitel lázní popisuje proměnu hostů

„Ve chvíli, kdy je klient na třítýdenním či čtyřtýdenním pobytu, je to tisíc až 1400 korun navíc. Pro některé lidi je to dost vysoká částka, která ovlivní jejich rozhodování,“ říká Martin Plachý, spolumajitel skupiny Royal Spa a také viceprezident Svazu léčebných lázní.

„Například na řadu pobytů v lázních přijíždí pacienti po operacích rovnou z nemocnice a třeba 14 dnů vůbec nevyjdou ven. Vláda také vůbec nebrala v potaz, že řadu lázeňské infrastruktury vlastní soukromé společnosti a ty odvádějí poplatky do obecních rozpočtů,“ dodává Plachý, podle kterého jsou dnes poplatky na trojnásobku toho, co bylo v roce 2019, kdy je museli platit všichni bez rozdílu.

„Stane se pouze to, že pobyt v lázních bude pro lidi zase dražší. To je v době, kdy stoupají náklady, které už jsou ve všech oblastech života dostatečně vysoké, přesně to, co nepotřebujeme,“ říká Plachý.