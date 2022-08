Bez dat o znečištění si západní firmy „neškrtnou“. Češi mají skluz pět let

„Překvapilo mě procento firem, které mají velkou uhlíkovou stopu, jde o výrobní firmy, které se tímto tématem vůbec nezabývají. V české kotlině jsou Krušné hory holt natolik vysoké, že se nezajímáme o to, co se děje na západ o nás,“ uvádí Jakub Skavroň, který s nápadem a vlastním průzkumem přišel.

„Není to o tom, že bychom někoho chtěli pranýřovat, naopak. Chceme pomoci a poradit firmám, které mají vysokou karbonovou stopu v DNA svého podnikání, jak ji redukovat a jak to rozvrhnout třeba na 20 let dopředu. Nejde o žádnou rychlou honbu za karbonovou neutralitou, ale je to pro dobro příštích generací,“ říká Skavroň.