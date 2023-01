České občanky ochrání lev utkaný ze světla

„Uvidíte velkého českého lva, malou mapu České republiky, uvidíte efekty, které přeskakují, jsou tam různé vizuálně neočekávané vjemy, to znamená, když dostanete nový občanský průkaz, tak budete vědět, že ten bezpečnostní prvek dělal někdo jiný,“ říká Robert Dvořák, který v IQ Structures řídí byznysový rozvoj. Ochranné prvky nově pokryjí větší plochu dokladu, než tomu bylo doposud.

Na svých přísně střežených a zabezpečených linkách právě vyrábějí první šarži bezpečnostních prvků. O tom, kdy nové občanky dostanou první Češi, rozhodne Ministerstvo vnitra. Odhadem by to mělo být v letošním třetím čtvrtletí.

Další zakázky pak firma získala ve východní Evropě, zemích EU, na Blízkém východě a v Jižní Americe. Obrat loni zdvojnásobila na osm milionů eur. Usiluje také o trh v USA, a to díky členství v organizaci Document Security Alliance (DSA).

„Zabezpečení amerických řidičských průkazů je zcela nedostatečné, jsou to doklady, které jsou velmi jednoduše padělatelné, a je to něco, co USA velmi pálí. Jen pro příklad existuje spoustu čínských serverů, kde si můžete koupit jakýkoli americký řidičský průkaz, dokonce ve dvou vydáních, kdyby vám jeden byl zabaven, tak můžete používat druhý,“ popsal Robert Dvořák v rozhovoru pro SZ Byznys.