Země, které je lepší se vyhnout. Investoři Česko škrtnou, říká podnikatel

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

„Situace v průmyslu není jednoduchá a je dobře zobrazena v číslech statistického úřadu. Český průmysl bohužel čelí dlouhodobé stagnaci, a když se podíváte na výhled množství zakázek na příští období, tak není zrovna radostný,“ říká v rozhovoru pro Agendu SZ Byznys Martin Wichterle majitel Wikov Industry.

Zdražení energií? Smrtící koktejl pro průmysl

A výhled na zlepšení není. Firmám teď hrozí i výrazné zdražení elektřiny. Od ledna by se totiž měla zvednout regulovaná část plateb za elektřinu domácnostem i firmám. „Opravdu nedobré na tom je, že výše poplatků je výrazně vyšší, než byla před rokem 2021. Na průmysl, který je v nelehké situaci, tak dopadne zátěž, která bude ještě silnější než před energetickou krizí. Pro řadu podniků to může znamenat smrtící koktejl,“ dodává.

Konkrétně ve strojírenské skupině Wikow Industry a sklárnách Bomma a Rückl, které Martin Wichterle vlastní, by toto zdražení znamenalo deset až dvacet milionů korun navíc. Firma by tam musela šetřit a na řadu by přišly investice. „To znamená, že bychom neměli tolik peněz na rozvoj a nebyli bychom schopni vytvářet další hodnoty a pracovní místa,“ dodává.

Poslední kapka v rozhodování o budoucnosti

Celý český průmysl by pak podle něj přišel o další miliardy korun navíc, které zaplatí do státního rozpočtu. „To by samozřejmě v kombinaci s dalšími negativními faktory znamenalo další oslabení toho průmyslu,“ říká Wichterle s tím, že pro energeticky náročné firmy, které jsou už teď na hraně toho, zda mají dál provozovat podnik, nebo ho přestěhovat do zahraničí, by to mohl být v jejich kalkulacích poslední impuls k nějakému finálnímu rozhodnutí.

„Kolik jich bude, se neodvažuji odhadnout, ale český průmysl je poměrně silně postavený na energetické náročnosti jednotlivých provozů, tak ten dopad bude viditelný.“ A dodává, že si ale stále myslí, že tuzemský průmysl stojí na silných základech a je schopen toho hodně překonat.

Politická nečinnost posledních patnácti let

To, že se český průmysl dostal do slepé uličky, je podle Martina Wichterleho způsobeno nečinností politické reprezentace v posledních patnácti letech. „Neřešila zásadní věci, které by růstu pomohly – ať už je to infrastruktura, povolovací řízení, digitalizace, alokace prostředků na vědu a výzkum a zejména totálně zazdila pracovní trh.“ Dnes si podle něj už představitelé státu začínají vážnost situace uvědomovat.

„Ta krize je v tom, že se nepohybujeme dopředu. Jsme ve stagnaci. Náš rozpočet je v rozvalinách a je jasné, že si dlouhodobě tento koncept spotřeby nemůžeme dovolit. Česko vyčerpalo všechny komparativní výhody a přestalo být zemí, která láká investory,“ dodává Wichterle s tím, že ve východní Evropě už nejsme schopni nabídnout super infrastrukturu a máme zamrzlý pracovní trh. „Investor sem nejde, protože tu nenajde kvalifikovaného pracovníka. Buď ho vysála státní správa, nebo je už alokovaný jinde. Do toho máme drahé energie. Ty výhody, proč by sem někdo chodil, tady nejsou,“říká.

Česko se na problémy jen dívá

„Česko se na všechny problémy jenom dívá. Bohužel tady nemáme vizionáře, nemáme odvážné politiky, kteří jsou schopní stanovit cíle, najít tu správnou trajektorii úspěchu. Jen sledujeme, co se děje kolem nás,“ dodává. Sám Svaz průmyslu a dopravy, v jehož představenstvu sedí Wichterle, nyní aktivně pracuje na návrzích zákonů, které by mohly pomoci. „Věříme tomu, že v následujících týdnech nebo měsících do Parlamentu opravdu můžou jít, řada z nich je velice dobře připravená.“