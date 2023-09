My jsme zlevnili, jiní ne. Průmyslník ukázal, kdo vydělal na inflaci

„My jsme v něm zastoupeni jednak prostřednictvím našeho vlastního produktu, stavebnic a hraček, ale i prostřednictvím výroby pro naše zákazníky. Ti vyrábí ruční nářadí a podobně. V době covidu, ale ještě v roce 2022 významně rostl a to nám pomáhalo. Teď začal zpomalovat,“ popisuje Lát a dodává, že od zákazníků ví, že poptávka po spotřebitelském zboží významně klesla.

Očekává proto, že se to odrazí i ve výrobě společnosti Beneš a Lát, která by tak do konce roku mohla ještě poklesnout.