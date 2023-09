Nastartujme Česko. Ať lidé spoří investicí do dálnic, říká šéf svazu průmyslu

„Česká ekonomika se nachází na křižovatce,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Jan Rafaj, šéf Svazu průmyslu a dopravy, s tím, že i když jsme předchozí období transformace zvládli dobře, teď už ekonomika ztrácí dech a je potřeba nastavit nové parametry. „Vidíme kolem nás jiné státy, které se před 10 lety chopily příležitosti a dnes jsou úspěšné,“ řekl pro pořad Agenda SZ Byznys Jan Rafaj.

Podle aktuálních čísel jsou nyní Česko spolu se Španělskem jedinými zeměmi, které nedokázaly ekonomiku rozhýbat alespoň na předpandemickou úroveň. A pokud teď nedojde ke změně, hrozí vážné problémy, shodují se ekonomové.

Nemocnice bez lékařů, Česko bez průmyslu

Podnikatelé varují, že pokud nedojde ke změně směřování Česka, už za pár let může být republika ve vážných problémech. „Například pokud neuděláme něco s trhem práce, už za čtyři až pět let se může stát, že přijdeme do nemocnice a nebude nás mít kdo ošetřit. Kdo umí základní matematiku, tak ten vývoj už vidí,“ říká Rafaj s tím, že v oblasti energetiky se Česko z exportní země promění v zemi, které energie chybí, což způsobí její zdražení. „To by znamenalo, že se průmysl stane méně konkurenceschopným. Už dnes vidíme, že například kvůli energiím některé nadnárodní koncerny přesouvají svou výrobu mimo Českou republiku,“ dodává Rafaj.

„Pokud neuděláme něco i s celou vzdělávací strukturou, budeme vychovávat lidi, kteří poté, co dokončí vysokou školu, nepracují v oborech, které vystudovali, pokud neuděláme razantní změny v bydlení, problém Prahy se ještě prohloubí,“ dodává Rafaj.

Smršť nových zákonů

Cestou k proměně je podle Jana Rafaje legislativní smršť potřebných zákonů, na které se chce Svaz průmyslu a dopravy podílet a sám už aktivně i přichází s návrhy.

„Od září začínají pracovní skupiny pracovat na konkrétních zadáních a jednotlivé body teď zpracováváme. Máme celou řadu věcí v energetice, infrastruktuře, ale i konkrétní investice, které je potřeba posunout do finálního rozhodovacího procesu. To předložíme v následujících dnech výboru pro strategické investice,“ říká Rafaj s tím, že důležitá je ale i shoda opozice a vládnoucí koalice.

Jenom dopravní infrastruktura je podle něj připravena na stavby, které by mohly státní rozpočet stát o několik set miliard ročně více. „Na jedné straně by nás to mohlo při současných schodcích děsit, ale jednou z věcí, se kterými přicházíme do výboru, je to, že říkáme: ‚Pojďme udělat odvážný krok, jako je to ve firmách, a oddělme fixní náklady od těch investičních, které by státu měly přinést násobně víc než to, co do toho vkládáme,‘“ dodává Rafaj.

Do financování dálnic by se mohli zapojit i občané

Podnikatelé zároveň přicházejí i s konkrétními kroky. „Dáváme i recepty, jak do toho vložit peníze našich občanů, kde si tím pádem budou spořit i na vlastní důchody tím, že budou financovat investice v české infrastruktuře,“ říká Rafaj. Podle něj je to obvyklé u úspěšných zemí v zahraničí. „Ve Skandinávii to vidíte zcela běžně, ale i v mnoha jiných státech, kdy jejich občané investují do něčeho, co vidí, co se buduje, a pak jsou do toho zapojeni. Je tam garance státu zhodnocení jejich peněz a pro stát jsou to garantované peníze, které může získat za určitých podmínek.“

„Jednou z cest jsou například dluhopisy na vybudování tuzemských dálnic, další je vybudování českých penzijních fondů, ve kterých by si český občan mohl část peněz spořit do něčeho, co vidí a co mu garantuje český stát,“ dodává.

Na jednom místě za jeden provaz

Podnikatelé věří v historický zlom. „První signály od premiéra říkají, že minimálně on tomu rozumí. Nevím, jestli tomu rozumí celá vláda, ale konference je mimořádná v tom, že všechny zaměstnanecké organizace budou na jednom místě táhnout za jeden provaz a říkat, že toto je jejich společné vidění světa,“ dodává Rafaj s tím, že jde o apolitickou věc a chtějí jednat i s ostatními parlamentními stranami.

Efekt prvních změn by podle Svazu průmyslu a dopravy mohl být vidět už za čtyři až pět let. „Jsou tam projekty, které budou trvat dva až tři roky, jsou tam projekty, které jsou na 15 let,“ dodává Rafaj.

Na celý rozhovor se můžete podívat v úvodním videu.