Sledujte: Podnikatelé o budoucnosti Česka. „Už se konečně něco musí stát“

O tom, jak nakopnout českou ekonomiku a vést ji k prosperitě, budou dnes diskutovat prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Jednají o vizi pro Česko na dalších deset až třicet let.

Řada ekonomů a podnikatelů totiž v posledních dnech poukazuje na to, že vláda se sice snaží šetřit a pomoci rozpočtu, ale stejně důležité je nezapomínat na investice, které můžou Česku dlouhodobě pomoci.

Podle Jana Rafaje, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, usnula Česká Republika na vavřínech. Česko sice úspěšně obnovuje tradiční značky a vzniká také spousta nových firem, kolem nás ale podle něj probíhá velmi dramatická soutěž. Té by se Česko mělo co nejrychleji začít účastnit.

„Žijeme si v mnoha oblastech nad poměry, máme tady ale nefunkční infrastrukturu. Začíná se dít to, že nás mnohé věci začínají objíždět. Hrozí, že rychlodráhy půjdou mimo Českou republiku, pokud něco neuděláme s povolovacími procesy,“ myslí si Rafaj.

„Už se něco konečně musí stát,“ prohlásil k současné situaci Jiří Nouza. Podle něj ekonomice například zásadně škodí neustále změny ve stanovování priorit, kam by země měla směřovat. „Přece nejde abychom každí čtyři roky měnili celkové směřování,“ řekl.

„Voláme po národní vizi a národní strategii, která by ji naplňovala. Pojďme najít nejmenší společný jmenovatel, bez kterého víme, že se Česká Republika nepohne dopředu. Že nebudeme do budoucna konkurenceschopní,“ říká Zajíček s tím, že Česká Republika se nachází na křižovatce. Česko je podle něj úspěšné, ale musí investovat do základů.