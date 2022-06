Český Sipral má miliardovou zakázku v Londýně

Opláštění oceňované dánské spalovny Amager Bakke, multifunkční arény v Paříži, budovy Louise Vuittona či fasáda pro skupinu KKCG na pražské Bořislavce. Portfolio zakázek české firmy Sipral zahrnuje plejádu atraktivních projektů a teď do ní přibude i další. Firma získala miliardovou zakázku v komplexu Wood Wharf v Londýně.

„Je to kontrakt řádově přes miliardu na bytový dům. Jde tedy o rezidenční bydlení, vlastně dvě bytové věže,“ říká majitel Sipralu Leopold Bareš s tím, že jde o prefabrikované modulové fasády ze 70 procent prosklené a z 30 procent neprůhledné. Při výrobě se používají speciální barvy a laky, které připomínají dřevo, a budou tedy i záměrně lehce měnit svou barevnost.

Celý projekt by měl být hotový v polovině roku 2025.

„U hliníku jsou ceny na dvojnásobku, ocel má až trojnásobné ceny, snažíme se dlouhodoběji plánovat, ale v kritických chvílích kupujeme to, co je za danou cenu,“ dodává Bareš s tím, že tohle všechno výrazně promlouvá do již uzavřených zakázek.