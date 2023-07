Další růst loterijního impéria. Komárkův Allwyn posiluje v Americe

Příběh skupiny Allwyn se začal psát v roce 2012, kdy společnost KKCG postupně ovládla stoprocentní podíl v české loterijní jedničce Sazka. Postupně pak přidala další země a přes Řecko, Kypr a Itálii se firma, už pod názvem Allwyn, dostala až do Velké Británie a Ameriky a plánuje další růst.

„Dá se říct, že my jsme takové rychloobrátkové spotřební zboží. V každé zemi se v loteriích nějak angažuje zhruba polovina dospělé populace – ať už pravidelně, nebo občas. Náš recept je takový, že musíme nabízet formu zábavy, která je dostupná. A ona dostupná je, protože aby člověk mohl snít, že vyhraje nějakou větší sumu, nepotřebuje moc - jen několik eur. To je mnohdy méně než cena jednoho kapučína na ulici,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys šéf Allwynu Robert Chvátal.

Jaký je rozdíl mezi provozováním loterie v Česku a v Británii?

Vidíme spíše společné rysy než to, že by byl každý trh úplně jiný. Ten základní společný rys je, že loterie musí jít s dobou a musí být moderní zábavní firmou. Pokud by měla spoléhat jen na jeden produkt, staré dobré lotto, kterému se u nás říká Sportka, dlouhodobě nemá šanci uspět v tom hypersoutěživém světě širšího pojmu zábavy.

Když nestačí lotto, co je potřeba?

V první řadě je potřeba odpovědět na otázku, jestli loterie může dnes existovat pouze v kamenném světě. Ne. Dnes musí odpovídat i na ten digitální svět a být tam přítomná. Další věc je rozšiřování portfolia her – ať už jde o číselné loterie nebo losy.

Budete teď víc investovat do digitálního světa těchto technologií?

To už se děje. Investovat do digitálního světa neznamená jen naprogramovat mobilní aplikaci. Je to i o tom, jak používat zákaznická data, abychom byli zákazníkovi schopni nabídnout portfolio her, které se k němu hodí. Zároveň využívat technologie k tomu, aby to byla bezpečná zábava. Loterie je spíš zábava než tvrdý hazard. My používáme technologie a data i k tomu, abychom mírnili někoho, kdo by měl tendenci hrát příliš.

Zdanění výher nad 50 tisíc? Nešťastné

V Česku se chystá zdanění výher nad padesát tisíc korun. Co to bude znamenat?

Myslím, že danit výhry nad 50 000, je trošku nešťastné. Dosud byla zdaněna výhra nad milion a to nám připadalo adekvátní. Celkově ale vždy respektujeme to, co daný regulační rámec jednotlivých zemí umožní. Musíme se s tím popasovat a náš zákazník v Česku musí akceptovat to, že když bude mít štěstí, i výhru nad 50 tisíc bude muset zdanit.

Nepovede to k tomu, že výherci už nebudou mít anonymitu, a třeba i proto přestanou sázet a kupovat losy?

Doufám, že ne. Naše role je, abychom umožnili ten proces výplaty výher co možná nejjednodušší a nejméně byrokratický. Na tom teď budeme v Česku a v Sazce pracovat.

Allwyn a americká burza Loterijní společnost Allwyn ze skupiny KKCG české miliardáře Karla Komárka zastavila v září roku 2022 svůj vstup na burzu v New Yorku. Firma to zdůvodnila zvýšenou volatilitou na trhu. Dnes firma potvrzuje, že zájem o vstup na burzu nadále trvá, aktuálně, ale není nic ve hře.

Jak je to obecně se zdaněním v jednotlivých zemích, kde působíte?

Ty přístupy jsou různé. Buď se zdaňuje hned ze shora – tedy tržby minus výhry - což je v České republice, Rakousku a Řecku zdaněno 35 procenty. Ve Velké Británii je model odlišný. Dostáváme jakousi manažerskou odměnu za to, že provozujeme jako privátní operátor profesionálně anglickou národní loterii.

Jak byste zatím zhodnotil vaše dosavadní působení ve Velké Británii?

Zatím je příliš brzy hodnotit. Připravujeme se na to, že převezmeme provozování Národní loterie od února příštího roku. Momentálně tak pracujeme na tom, jak zmixujeme ten stávající tým, který provozuje třetí licenci, a ten nový tým. Připravujeme se i na změnu technologií. Nebude to otázka jednoho dne, že by se vše změnilo k 1. 2. 2024, ale bude to trvat zhruba půl roku.

Vyměnit centrální systém v Británii? 100 milionů liber

Co všechno musíte změnit?

V první řadě plánujeme vyměnit takzvaný Centrální loterijní systém. S tím souvisí, že ve Spojeném království musíme vyměnit zhruba 40 tisíc terminálů pobočkové sítě.

Jak velká je to investice?

Zhruba 100 milionů liber, ale je to investice na 10 let.

Máte v hledáčku i další země?

Západní Evropa, Severní Amerika nebo Kanada jsou pro nás klíčové trhy, protože jsou velmi jasně regulované, jsou tam daná jasná pravidla a jsou poměrně vyspělé. Chceme na vyspělých trzích uspět, a proto se budeme dívat i na možnosti v dalších státech USA. Dnes například konzultujeme loterii ve státě Arkansas a v několika dalších měsících budeme dodávat naše hry do státu Michigan.

Budeme se účastnit privatizace, nebo tendrů

A vaše ambice je jaká? Celé USA?

To bych neřekl. V USA je oproti Evropě mnohem méně rozšířené digitální sázení. Jenom pro představu, zatímco ve Spojeném království dělá digitální prodej asi polovinu tržeb, v USA je to šest procent. Tohle číslo chceme zvedat. Dnes si přece člověk nemusí koupit papírový lístek na to, aby se zúčastnil loterie. Díky mobilnímu telefonu to jde mnohem zábavnější a spolehlivější cestou. Navíc tu výhru nikdy neztratíte.

Jak budete v USA růst? Cestou nákupu? Je vůbec prostor budovat firmu od nuly?

Naše cesta je převzít provozování stávající loterie. Typicky je jedna velká státní nebo národní loterie pro daný trh. Logika provozování loterie je taková, že musíte mít velký objem peněz, aby hrál velký počet lidí. Kdyby se to rozdrobilo na několik hráčů, loterie přestane být zajímavá. Buď se tedy budeme účastnit privatizace, nebo tendrů.

Jak často se takové tendry vypisují?

Ve Spojených státech bude každý rok několik loterií, které vypíšou tendr - ať už na privátního provozovatele, nebo na dodavatele loterijní technologie. Myslím, že dokážeme přinést největší hodnotu, když provozujeme loterii od A do Z. Ovlivňujeme produktové portfolio, cenotvorbu, i to, jak loterie komunikuje vůči zákazníkům.

A v nejbližší době bude kolik takových tendrů, do kterých půjdete?

V následujícím roce až dvou to mohou být dva až tři státy. Ale neříkám, že se jich zúčastníme, protože nejsou přesně dané podmínky.

Kolik má vlastně Allwyn v tuto chvíli na investice? Na nové trhy a digitalizaci?

Většinu investic na konkrétních trzích děláme z vlastního cashflow. Není to tak, že bychom museli shánět financování. Samozřejmě ale, když děláme akvizici nové loterii, tak zatím vydáváme své bondy. Nedávno jsme vydali bondy za 1,3 miliardy eur.

Loterie jsou rychloobrátkové zboží

V tuto chvíli nejenom Česko, ale samozřejmě celá Evropa čelí vysoké inflaci. Projevuje se to nějak na zájmu lidí?

Dá se říct, že my jsme rychloobrátkové spotřební zboží. V loteriích se v každé zemi nějak angažuje zhruba polovina dospělé populace - ať už pravidelně, nebo dočasně. Situace samozřejmě není jednoduchá. V Anglii tomu říkají „krize nákladů pro domácnosti“. Náš recept je takový, že musíme nabízet formu zábavy, která je dostupná. A ona dostupná je, protože aby člověk mohl snít, že vyhraje nějakou větší sumu, nepotřebuje moc - jen několik eur. To je mnohdy méně než cena jednoho kapučína na ulici.

A museli jste zdražovat? Nebo víte, že budete muset zdražovat?