Šéf Komárkova Allwynu: Hazard v Americe zaostává. My toho využijeme

Loterijní skupina Allwyn Karla Komárka (bývalá Sazka Group) má po získání licence na provozování britské národní loterie další plány. Chce expandovat na trhu ve Spojených státech, a až to podmínky dovolí, vstoupit na newyorskou burzu.

„Atmosféra na trzích byla tak špatná, že jsme řekli, že nemusíme za každou cenu tlačit na pilu a počkáme. Nicméně si myslím, že není otázka, jestli vstoupit na burzu, ale jenom kdy,“ říká v druhé části rozhovoru pro SZ Byznys Robert Chvátal, šéf loterijní skupiny Allwyn, kterou si majitel Karel Komárek cení na zhruba 250 miliard korun. (První část rozhovoru najdete zde.)

Proč další rozvoj Allwynu směřujete do Ameriky, a ne třeba do Asie, kde se hazardní trhy rychle rozvíjí a ekonomiky tam rostou rychleji?

V první řadě, myslím si, že my jako skupina Allwyn se snažíme operovat v trzích, kde je naprosto jasná předvídatelnost a vymahatelnost práva, a to je západní Evropa a Spojené státy. V druhé řadě – sám jste zmiňoval – že v Asii bují hazard.

My se vidíme jako skupina, která působí zejména v části loterní, což je velmi jemná forma hazardu, chcete-li, a z toho důvodu se snažíme právě i expandovat do Spojených států, kde je loterijní trh trošičku za rozvojem v Evropě, a proto tam vidíme velký potenciál.

Dalo by se říct, že jste se poučili z neúspěchu skupiny PPF, která v Číně musela výrazně redukovat byznys splátkové firmy Home Credit, a taky nyní směřuje na stabilní západní trhy?

Aktivita PPF byla úplně v jiné oblasti, takže bych si netroufal to porovnávat. Ale znovu opakuji, pro nás vymahatelnost práva, jasné regulační prostředí i to, že loterie na západních trzích hrají velmi důležitou roli i pro financování dobročinných účelů, to všechno hraje pro to, abychom se soustředili na západní Evropu a Spojené státy.

Robert Chvátal (54) začínal ve společnostech Procter & Gamble a Reckitt Benckiser

poté strávil 15 let v oboru mobilních telekomunikací ve společnosti T-Mobile; nejprve jako marketingový ředitel T-Mobile Czech a později jako generální ředitel T-Mobile Slovensko a T-Mobile Rakousko

generálním ředitelem společnosti Sazka se stal v roce 2013

dnes vede loterijní skupinu Allwyn Entertainment Karla Komárka, která vznikla přejmenováním ze Sazka Group

Státní hazard v USA moc nevydělává

Budete se skupinou PPF spolupracovat i na akvizicích, protože při plánovaném úpisu akcí na newyorské burze se skupina PPF vlastně zavázala zainvestovat do Allwynu? Vstup na burzu se nekonal, ale budete v té spolupráci pokračovat?

Jiří Šmejc byl spoluakcionář v Sazka Group (dnešní Allwyn). Znají nás velmi dobře. Já jsem velmi rád, že věří, že to, co děláme v oblasti loterii, jim dává smysl a že byli připraveni investovat při té příležitosti, kdyby Allwyn šel na newyorskou burzu.

Vstup na burzu se nekonal z velmi pochopitelných důvodů, protože situace na finančních trzích v loňském roce byla velmi volatilní. Proto jsme se rozhodli to zatím neudělat. Já si myslím, že není otázka, jestli vstoupit na burzu, ale jenom kdy. Je to teď spíš střednědobý horizont, že Allwyn jednou bude veřejně obchodovatelná firma a jsem rád, že PPF se na to velmi seriózně dívala, ale protože se to nestalo, tak zatím PPF akcionář není.

K burze se za chvíli dostaneme. Jaké jsou ale vlastně ve Spojených státech možnosti vašich akvizic a rozvoje? Teď jste společně s převzetím Camelotu (současný provozovatel britské národní loterie, s nímž Allwyn soutěžil o novou licenci) získali illinoiskou státní loterii.

Loterie jsou regulované stát po státu, takže je loterie ve státu Illinois nebo New York. Ale záleží právě na administrativě konkrétního státu, jestli se rozhodne operovat loterii sám, což není většinově žádná hitparáda, co se týče inovativnosti, anebo jestli to svěří profesionálnímu provozovateli.

Ve Spojených státech, pokud se nemýlím, jsou tři loterie provozované soukromými firmami. Jedna z nich je ve státu Illinois, další z nich je například v sousedním státu Indiana a potom je to myslím v New Jersey. My si myslíme, že tento trend bude pokračovat, že jednotlivé státy se budou snažit, aby loterie prosperovala a byla moderní, a ne staromódní. V tom je myslím Allwyn dobrý.

Situace na trzích dala stopku útoku na newyorskou burzu

Vy tedy sázíte na to, že jednotlivé státy postupně budou předávat své loterie do soukromých rukou. A budete se účastnit tendrů?

Určitě. My v první řadě musíme demonstrovat i ve státě Illinois, že tamní loterie je moderní, inovativní, je schopná v rámci pevně daného rámce zodpovědného hraní generovat velmi důležité zdroje pro financování například školství.

Ve státě Illinois je loterie dokonce mnohem větší než například naše Sazka, co se týče obratu. Ale je to dané i tím, že nemají regulovaný trh v tzv. igamingu. To znamená v on-line kasinu, a tudíž ta potřeba hrát se děje pouze a jedině přes loterii.

Jaké teď plánujete kroky v Illinois?

Velmi očividná věc je, že se podíváme, co nám fungovalo v našich stávajících evropských trzích i v rámci například portfolia stíracích losů nebo v tom, jak angažován může být zákazník i v rámci digitálního hraní loterie. Budeme se dívat jak na produktové portfolio, tak i na to, jak mít sofistikovanější způsob hraní přes mobilní aplikace.

Vy jste zmínil, že jste se rozhodli nevstupovat na newyorskou burzu. Předpokládám, že hlavním důvodem byl propad trhu, který jsme viděli v loňském roce.

To byl jediný důvod. Protože zpětná vazba i od potenciálních investorů byla velmi pozitivní. Ocenili jak kombinaci organického růstu i růstu přes akvizice, ocenili inovativnost portfolia, ocenili i management, který je mezinárodní. Sedí na třech místech: v Praze, ve švýcarském Lucernu a v Londýně, takže to všechno pro možné investory fungovalo.

Ale atmosféra na trzích byla tak špatná, že jsme řekli, že to nemusíme za každou cenu tlačit na pilu a počkáme.

Jinými slovy, nedosáhli byste valuace, kterou jste předpokládali, ve výši necelých 10 miliard dolarů, což je zhruba 250 miliard korun. Hodnota celé té skupiny by byla nižší?

Ano. Díky nevypočitatelnosti na finančních trzích.

Místo burzy jste nicméně šli pro financování k bankám. V listopadu jste od syndikátu 11 bank získali úvěr ve výši 1,6 miliardy eur, tedy asi 40 miliard korun. To bylo, předpokládám na financování akvizice firmy Camelot?

Ano. My máme nějaké tempo nebo dynamiku našeho organického růstu a myslím si, že historicky jako Sazka Group (dnes Allwyn) jsme připraveni se díky našemu akcionáři, který je připraven reinvestovat zisky do dalšího růstu, rozvíjet. Druhý kanál je samozřejmě přes externí financování a já jsem velmi rád, že banky, jako je toto konsorcium, nám dávají takovou důvěru.

Financování nyní zdražuje i v eurech. Evropská centrální banka ohlašuje zvyšování úrokových sazeb. Je to pro expanzi Allwynu komplikace?

My se musíme v první řadě snažit, abychom byli schopni generovat na stávající trzích rozumný provozní zisk, a tudíž připravovat i prostředky pro další růst přes reinvestice. Ale zároveň si myslím, že i v tom bankovním financování pořád v eurech dosahujeme velmi zajímavých podmínek na to, abychom dál i měli externí kapitál.

Cena za sloupek jako za kávu

S jakou ziskovostí vlastně počítáte za loňský rok?

My rok 2022 ještě nemáme uzavřený. Minulý rok bude lepší než 2021, protože už kromě počátku roku nebyl ve znamení omezení souvisejících s covidem.

O hazardu se říká, že je stabilní i v recesi. Zřejmě to tedy platí?

Je to o tom, že neustále se musíte snažit být relevantní vůči zákazníkovi a my vzhledem k tomu, že máme produkt, který není nějak zásadně drahý – jeden sloupeček stojí určitě méně než šálek kávy – tak jsme pořád velmi dostupní pro velmi širokou široké vrstvy obyvatel.

Inflace je vyšší v Evropě i Americe. Plánujete zdražování losů, které stojí jako káva?

Jednoho dne se to nevyhne nikomu. Ale zrovna cena za jeden sloupeček loterie je poměrně ostře sledovaná veličina, a náš přístup k tomu je, že můžete buď rozšiřovat zákaznickou bázi nebo rozšiřovat frekvenci hraní, anebo můžete zvyšovat zisk tak, že budete zdražovat. A my se snažíme se zaměřovat na ty první dvě věci, a ne na zdražování.

Jak se jednotlivé národy liší ve sklonech k hazardu?

Velmi zhruba řečeno, na jihu je přístup, kde lidi věří spíš víc v osud, a hraní je sociální záležitost. Například v Řecku se lidé zastaví v našem obchodě. Značka se tam jmenuje OPAP, zastaví se v našem obchodě, posedí, popovídají, podívají se na zápas basketbalu, něco si vsadí, koupí si los a jdou domů.