Český miliardář dobyl britskou loterii. Převezme ji o rok dřív

Na sklonku roku převzala společnost Allwyn Entertainment, kterou ovládá český miliardář Karel Komárek, konkurenční firmu Camelot UK od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers' Pension Plan.

Převzetí nyní schválila Britská komise pro hazardní hry. „Tato transakce nám byla regulátorem schválena právě dnes (v pondělí 23.1., pozn. red.). Svědčí to o tom, že regulátor v nás má důvěru a jsme profesionální provozovatel loterií po Evropě,“ říká v první části rozhovoru pro SZ Byznys generální ředitel Allwyn Entertainment Robert Chvátal.

A jelikož je Camelot UK současným provozovatelem britské národní loterie, od něhož Allwyn přebírá štafetu od února 2024, začne česká loterijní skupina provozovat tuto loterii už nyní, tedy o rok dřív, než původně plánovala.

Na přihlášce do tendru jste začali pracovat zhruba v roce 2020, kdy jste určitě nebyli považováni za favorita. Licenci jste pak získali loni. Kdy jste vy osobně začal věřit, že byste mohli vyhrát?

Já opravdu uvěřil až 15. března 2022, kdy nám oznámili, že jsme vyhráli. Ale od začátku jsme měli pocit, že jsme do toho dali absolutní maximum, že jsme nic nevynechali a nikde se neulívali. Že jsme do toho dali to nejlepší, co jsme se naučili na ostatních loterijních trzích, že jsme společně vytvořili i tým ve Velké Británii, který na tom s námi dělal.

A pak to vyšlo. Mimochodem my jsme na tom začali pracovat už v roce 2018 a slíbili jsme regulátorovi ve Velké Británii, že tentokrát budou mít konkurenci v tendru, který tenkrát teprve plánovali otevřít.

Robert Chvátal (54) začínal ve společnostech Procter & Gamble a Reckitt Benckiser

poté strávil 15 let v oboru mobilních telekomunikací ve společnosti T-Mobile; nejprve jako marketingový ředitel T-Mobile Czech a později jako generální ředitel T-Mobile Slovensko a T-Mobile Rakousko

generálním ředitelem společnosti Sazka se stal v roce 2013

dnes vede loterijní skupinu Allwyn Entertainment Karla Komárka, která vznikla přejmenováním ze Sazka Group

Kdo s myšlenkou ucházet se o britskou loterii přišel?

My jako Allwyn, tenkrát jsme byli ještě Sazka Group. My jako Allwyn i management ve Velké Británii pracujeme velmi úzce dohromady na tom, že se snažíme růst. Jak organicky, to znamená na trzích, kde už jsme, ale i anorganicky, protože vidíme, že v každé zemi, kam jsme přišli, je ta loterie lepší, bezpečnější, inovativnější, než byla předtím. A proto jsme měli i dostatek sebedůvěry, abychom si troufli naše úspěchy replikovat ve Velké Británii.

Jaké byly náklady spojené s tendrem? Najali jste si v Británii řadu poměrně známých manažerů.

Tendr ve Velké Británii už je velká hra a z našeho pohledu to byl jeden z nejlépe organizovaných tendrů, kterých jsme se účastnili. Náklady jsou ve stovkách milionů korun a my jsme museli být připraveni do toho nejenom investovat náš čas a intelekt, ale samozřejmě i peníze, protože jsme věřili tomu, že toto je příležitost, která se objeví jednou za deset let, a že už jsme dostatečně dospělí na to, abychom si troufli i na tak prestižní loterii, jako je ta ve Velké Británii.

Co bude podle vás nejtěžší při přebírání loterie?

Staly se dvě věci. Jednak jsme získali a vyhráli tendr na provozování čtvrté licence od roku 2024 do roku 2033, ale zároveň jsme převzali i stávajícího provozovatele, který se jmenuje Camelot (skupina Camelot je provozovatelem britské Národní loterie do února 2024, od 2018 provozuje také státní loterii Illinois ve státě Illinois v USA, pozn. red.).

A i tato transakce nám byla právě dnes (v pondělí 23.1.2023, pozn. red.) tamním regulátorem schválena. Takže i to svědčí o tom, že regulátor má důvěru, že jsme profesionální provozovatel loterií po Evropě.

Převzetí Camelotu vám hodně přebírání loterie usnadní. Je to tak?

Ano. Ale je to spíš o tom, že my jsme chtěli dát signál lidem ve Velké Británii i lidem v Camelotu, které bychom tak jako tak přebírali, že s nimi počítáme. A dokonce, že dává smysl spojit to nejlepší z obou nabídek, protože my jsme 2,5 roku pracovali velmi intenzivně na tom, co bude na dalších 10 let nejlepší pro britskou loterii, ale to samé dělala i stávající firma Camelot.

Díky tomu, že my britskou loterii přebíráme už teď, jsme schopni porovnat to, co bylo v obou nabídkách zásadní, ty „klenoty“ v obou nabídkách, a udělat jakýsi sumář obou.

Budete teď fungování loterie zefektivňovat. Bude se to týkat různých oblastí. Kolik počítáte, že propustíte lidí?

Myslím si, že to není ani tak o propouštění, jako možná přenastavení kompetencí, které loterie potřebuje do budoucna. Je nasnadě, že interakce s loterií může víc a víc fungovat přes mobilní aplikaci.

Znamená to, že poměr Britů používajících k sázení mobilní aplikaci poroste. Proto potřebujeme při provozování loterie klást větší důraz na digitální prodejní dovednosti, a nikoli na prodejní dovednosti z kamenných poboček.

Jaká část sázení nebo styku zákazníka s loterií probíhá nyní přes mobil?

Ve Velké Británii to je momentálně přes 40 procent, takže to už je dost. Ale samozřejmě procento zákazníků, kteří budou konzumovat sázení přes digitální kanály, bude růst. Mimochodem i česká Sazka je velmi blízko tomuto poměru, kolik lidí používá na sázení digitální kanály.

Skončily převzetím společnosti Camelot všechny spory, které proti vám vedla? Napadala totiž vaše vítězství poté, co jste byli jmenováni vítězem.

Je třeba říct, že my jsme v žádném sporu nebyli, protože spory se vedly mezi Camelotem, který prohrál v soutěži, a regulátorem. Nás se týkaly jen nepřímo. Samozřejmě tím, že jsme teď Camelot přebrali, už logicky nejsou téma.

Působíte i v dalších zemích, například v Řecku, kde už kontrolujete přes polovinu tamní největší loterie OPAP. Chystáte se ho například stáhnout z burzy, abyste ho začlenili do skupiny?

Myslím, že být veřejně obchodovatelnou firmou má svoje výhody. Je úplně jiná prestiž a reputace, když jste veřejně obchodovatelná firma, takže my neplánujeme, že bychom v blízké budoucnosti stahovali OPAP z aténské burzy.

OPAP je velmi známá firma a důvěryhodná firma, a troufám si říct, že Allwyn její řízení neskutečně zlepšil a lidé v Řecku vidí, jak vypadá dnes a jak vypadala před deseti lety.

Nelitujete, že jste se při dělení majetku zbavili chorvatské firmy Supersport, který získal dnešní šéf PPF Jiří Šmejc a loni ho poměrně velmi dobře, za 17 miliard korun, prodal?

Nelitujeme, protože už od začátku byla dohoda a Jiří Šmejc a jeho investiční skupina Emma Capital měli zájem pokračovat v kurzovém sázení. Dál Supersport velmi dobře rozvíjeli, a ta transakce, která se uskutečnila – mimochodem neodchází plně, nechali si v ní podíl a dál budou rozvíjet celý region – tak dává velký smysl.