Druhý nejbohatší Čech se stane králem britské loterie

Společnost Allwyn, někdejší Sazka Entertainment, se stala takzvaným preferovaným žadatelem o licenci v polovině března. Pouze v případě, že by nesplnila podmínky nebo by některý z oponentů ze závažných důvodů napadl výsledek, tak by licenci získala společnost Camelot, která je takzvaným záložním žadatelem a která loterii provozuje už 28 let.