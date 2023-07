Knihy z druhé ruky frčí. Knihobot chce do Německa a hledá investory

Česko jede na vlně obchodování s použitými věcmi a veze se na ní i Knihobot. Firma, která vykupuje přečtené knížky, jež následně prodává dalším zájemcům, hlásí růst zájmu a netají se mezinárodními plány.

„Lidé si uvědomují, že na second handu není nic divného. Je to prostě nějaký šetrnější způsob. Šetrnější vůči přírodě i levnější. V březnu jsme za jeden měsíc udělali rekord v obratu 25 milionů korun. Za celé první pololetí to bylo 130 milionů korun,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Dominik Gazdoš, zakladatel firmy Knihobot.

Náraz s realitou

K aktuálnímu růstu Knihobotu pomohla i krize, do které se dostal v loňském roce. Do té doby se totiž – stejně jako většina startupů – soustředil hlavně na růst a nehlídal výkon. „Sledovali jsme jiný typ priorit a šli víc po růstu, než abychom se soustředili na profitabilitu, protože bylo jednoduché shánět peníze,“ vysvětluje Gazdoš. Výsledkem byla ztráta v hospodaření za loňský rok a třetina propuštěných lidí.

„V knížkách ale období jara a léta nebývá nejsilnější. To se nám stalo a navíc se to potkalo se začátkem války, kdy lidé měli jiné starosti, než aby nakupovali zbytné věci, což vlastně knížka je. Dneska to zpětně nevypadá ani tak zásadně – měli jsme prostě tři špatné měsíce, začali jsme to hned řešit a firmu zvrátili do zdravé polohy a dál už rostla,“ říká Dominik Gazdoš. Od srpna už byla firma zisková a dnes je na počet zaměstnanců větší než před propouštěním, dodává.

„Očtené“ knihy jako ojetá auta

Celkem už přes Knihobot prodalo knihy asi 45 tisíc lidí – těm ale společnost vyplácí peníze až v momentě, kdy kniha najde kupce. „Tu částku rozdělíme tak, že náš zákazník dostává 60 procent minus 29 korun,“ říká Gazdoš s tím, že průměrná suma za prodanou knihu je 200 korun.

„Dnes děláme asi tři procenta objemu na knižním trhu a myslím si, že u použitých knížek je prostor dosáhnout na 20–30 procent. Když dám příklad auta, tak ojetých se prodá asi třikrát víc než nových. Je to samozřejmě drahá položka, ale proč by to u knih nemohla být třetina?“ říká Gazdoš s tím, že firma se dívá i za hranice. „V Evropě tento byznys takovým způsobem jako my nikdo jiný nedělá. Začínáme v Rakousku a Německu a nějakou dobu se na tyto země chceme soustředit,“ sděluješ Gazdoš s tím, že zatím je centrální sklad firmy v Česku, ale do budoucna nevylučuje ani další v zahraničí.

Na expanzi teď Knihobot hledá investora. „Ve firmě je aktuálně investor Miton (česká investiční skupina. Do jejího portfolia patří také například internetové společnosti jako Bonami, Glami, Rohlik.cz, pozn. red.) a hledáme dalšího investora na výrazně větší investiční kolo, než proběhlo dosud,“ říká Gazdoš s tím, že Miton už projevil zájem svou investici navýšit a Knihobot hledá i dalšího investora ze zahraničí. „Ideálně hledáme někoho, kdo nám bude schopný na německém trhu trochu pomoci s kontakty, synergiemi,“ dodává.

Pět milionů eur od investorů

Zatím je v Knihobotu nainvestován milion eur. Teď by firma chtěla dalších pět milionů eur. Gazdoš přiznává, že hledání je těžší než před krizí ve startupovém světě. „Teď je to takové vlažné. Jsme ale v situaci, která nás do ničeho dramatického netlačí. Víme, čeho chceme na zahraničních trzích docílit. V Rakousku jsme aktivně začali a na konci léta se budeme chlubit hezkými čísly. Tohle zvládneme sami, ale s velikostí německého trhu je jasné, že tam budeme muset zainvestovat hodně peněz, aby to netrvalo pět let, ale třeba jen dva roky,“ dodává.