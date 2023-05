Knihkupec brzdí nadšení nad nulovou daní. Knihy nezlevní, myslí si

„Nulová DPH na knihy byla naším dlouhodobým cílem,“ pochválil kabinet vzápětí Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Dodal, že to nakladatelům pomůže vydávat i nadále náročnější literaturu nebo odborné knihy.

„Zároveň je to skvělá zpráva pro české čtenáře a zejména rodiče. Knihy totiž určitě zlevní, což je obzvláště důležité u dětských knih, které musí zůstat dostupné i v těchto náročných dobách,“ uvedl Vopěnka pro SZ Byznys.

Ředitel největšího nakladatelství v zemi Euromedia Group, do jejichž portfolia patří také síť knihkupectví Luxor, říká, že krok vlády bere jako pozitivní signál. Řada lidí z oboru se totiž obávala, že knihy čeká naopak zvýšení DPH.

„Jsem rád, že jsme správně vysvětlili veřejnosti i politikům, že zvýšení DPH by znamenalo poškození už tak narušeného trhu, a v důsledku toho i zhoršení čtenářské gramotnosti. To by se celé společnosti rozhodně nevyplatilo,“ uvedl Antonín Kočí, ředitel Euromedia Group.