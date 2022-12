Penta míří do domácí péče

Penta Hospitals plánuje růst a do pěti let chce firma, která v Česku, Polsku i na Slovensku provozuje 75 nemocnic, poliklinik a zdravotnictvích zařízení, ztrojnásobit svou velikost. Na tento ambiciózní plán má k dispozici 250 milionů eur (asi 6 miliard korun).

„Česko a Polsko jsou země, kde máme stále relativně malou tržní pozici a věřím, že ji dokážeme zvyšovat. Na Slovensku už jsme relativně exponovaní,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Václav Jirků partner Penty, který je za divizi Penta Hospitals odpovědný.

V tuzemsku teď Penta plánuje posílit primárně v oblasti sociální péče a podle obecných trendů firma ví, co dělá. V Česku se nyní s demencí léčí asi 140 tisíc lidí, z nichž 60 procent trpí Alzheimerovou chorobou a podle odborníků se bude počet nemocných dál zvyšovat.

Česká populace totiž neúprosně stárne, a okolo roku 2050 tak může být takových pacientů až 300 tisíc. Přitom už nyní není takto nemocné lidi často kam umisťovat a chybí i potřebný zdravotnický a sociální personál.

Penta Hospitals CZ Firma má síť zdravotnických zařízení napříč obory. Pokrývá zdravotní péči od ambulantních specialistů přes akutní péči až po péči následnou a dlouhodobou. Vlastní nebo provozuje pět nemocnic akutní péče, dvě nemocnice následné péče a dvacet pět zařízení pobytových sociálních služeb ALZHEIMER HOME. Dále vlastní síť ambulantních zařízení.

Čekací lhůta klidně dva roky

Díky kapacitám sítě Alhzeimer Home zaměřující se právě na pacienty s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demencí, je společnost jasně největším poskytovatelem pobytových sociálních služeb v České republice. V jedenatřiceti zařízeních má aktuálně tři a půl tisíce lůžek a do pěti let chce toto číslo navýšit na 6 tisíc.

Před měsícem získala do svého portfolia společnost Domovy seniorů BeneVita a v růstu chce pokračovat. „V Česku je více než 60 tisíc lůžek, ale s tím, jak stárne populace, ta potřeba neustále roste. Naprostá většina lůžek je operovaná veřejnými vlastníky – samosprávami. Poplatek je pak sice relativně nízký, ale čekací lhůty jsou běžně rok až dva. Když máte seniora, který není schopen se sám o sebe postarat, dva roky nepočkáte,“ říká Jirků s tím, že společnost se teď snaží přesvědčit jednotlivé samosprávy k nějaké formě spolupráce.

Demence a Alzheimerova choroba Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, v průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. Podle České alzheimerovské společnosti jsou dalšími typy demence například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky a frontotemporální demence. Podle Mezinárodní společnosti pro Alzhemierovu chorobu (ADI) celosvětově počet lidí s demencí přesahuje 44 milionů. V roce 2030 se tento počet pravděpodobně zvýší na téměř 76 milionů a v roce 2050 na 135 milionů.

Nově chce Penta Hospitals zamířit také do oblasti domácí péče. Řada rodin totiž buď nechce své blízké umístit do specializovaného domova, nebo by to udělala ráda, ale není pro něj místo. V rámci domáčí péče chodí za nemocným ošetřovatelé a pečovatelky a rodině pomáhají se o blízké starat.

„Vnímáme, že ta potřeba stoupá. Domácí péče se stala nesmírně populární. Na trhu je několik relativně velkých hráčů, kteří vybudovali celkem sofistikovaný model. Bavíme se o možných akvizicích,“ říká Václav Jirků s tím, že pokud by se akvizice nezdařila, chce Penta Hospitals kompetenci domácí péče budovat i organicky. „Myslím, že do budoucna to bude jeden z velmi zajímavých sektorů,“ dodává.

Nová nemocnice jako na Slovensku? Není tu potřeba

Koupě nové české nemocnice ale zatím v dohlednu není. „Nabídka na trhu je relativně velmi limitovaná,“ říká Jirků. Naopak na Slovensku teď skupina zkolaudovala nejmodernější nemocnici ve střední a východní Evropě. Moderními technologie v ní zabírají téměř třetinu plochy, vyšla v přepočtu na 6 miliard korun a návratnost investice bude rozhodně delší než 25 let.

„Od začátku jsme věděli, že nezapadne do standardních investičních kritérií, které Penta má z pohledu návratnosti. Většinou totiž děláme investice, kde návratnost počítáme ideálně do osmi až deseti let. Na druhou stranu to rozhodnutí padlo proto, že jsme vnímali, že na Slovensko dokážeme přinést úplně novou kvalitu,“ dodává Jirků s tím, že šlo také o strategickou investici. „Věříme, že je to nějaký posun slovenského zdravotnictví, kde roky podnikáme. Ne vždycky jsme vnímáni pozitivně a toto nám může i pomoci v tom, abychom byli skutečně vnímáni jako strategický investor, který tady chce dlouhodobě zdravotnictví někam posouvat,“ vysvětluje.

V Česku by ale podle něj bylo složité postavit podobné zařízení. „Infrastruktura nemocnic v České republice je o 300 procent v lepším stavu než v těch slovenských, čili potřeba, aby tu vzniklo něco nového, není až tak velká,“ říká s tím, že i přesto probíhá interní debata, zda něco podobného nepostavit i v Česku. Na papíru ale zatím žádný konkrétní návrh není.

IPO Penta Hospitals by byl krásný příběh