Povšík: Až klesne výroba ve Vrchlabí pod 500 kusů denně, může jít do Indie

Kolik modelů elektrických aut bude Škoda Auto vyrábět v Česku? Otázka, která ukáže budoucnost českého autolandu, ale na kterou momentálně nikdo nezná odpověď. „Máme sny, plány, propočty, ale realita je ještě tak trochu ve hvězdách,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys předseda podnikové rady automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík s tím, že automobilka usiluje o celé portfolio různých modelů, ale je to v rámci celého koncernu VW velká bitva. „Jsme však také připraveni vyrábět i jiné koncernové modely,“ dodává Povšík.

Jaká je teď situace ve Škoda Auto? Máte jistotu udržení stávající úrovně zaměstnanosti?

V současné době je situace relativně stabilizovaná, nicméně turbulence přicházející z Volkswagenu nás přivádějí k riziku snížení personálu, zejména agenturního.

Aktuálně ještě máme z opatrnosti přimrazené nástupy nových zaměstnanců. Jasné však je, že zaměstnanost je naší prioritou, za kterou jsme připraveni bojovat.

Co to znamená? O kolika lidech se můžeme bavit?

Ať již kmenoví, či agenturní zaměstnanci stále ještě prochází plánováním a nelze to stanovit. Jakékoliv číslo tohoto typu by mohlo poškodit probíhající jednání a v opačném případě způsobit obavy u osazenstva Škoda Auto.

Co by to znamenalo pro udržení plánovaných objemů výroby?

V první řadě primárně hovoříme o přímém personálu, který je přesně spočítán na normu obsluhy, produktivitu, procento stanovené absence, a pokud by došlo ke snížení, automaticky by došlo i ke snížení produkce, ať již formou směn, nebo pracovního cyklu.

V jakém režimu teď Škoda Auto jede – jsou to všechny směny?

14denní hromadná dovolená skončila prvním týdnem měsíce srpna, kdy došlo k plnohodnotnému náběhu, který se povedl. Systémově jsme nerozběhli výrobu takzvané MB I – Enyaq a Octavia. To je ale kvůli novým investicím na zvýšení produkce této důležité oblasti výroby vozů.

Octavia je nejúspěšnějším modelem v portfoliu, Enyaq má vysokou marži a je symbolem nové e-mobility. Zaměstnanci, kteří nepracují, jsou zaplaceni překážkou na straně zaměstnavatele, která se rovná jejich denní mzdě.

Jedeme maximálním tempem

A jaká je vytíženost výroby do konce roku?

Vytíženost je v současné době maximální. Máme velké množství zaknihovaných objednávek od našich zákazníků. Jedeme maximálním taktem, někdy – dnes již méně – se ale vyskytnou problémy s dodávkami některých dílů. Před dovolenou jsme dělali dohodnuté pracovní soboty nad rámec dohod z kolektivní smlouvy. Soboty noční, ranní, odpolední.

A jak se v tuto chvíli daří uzavírat nové smlouvy na prodej vozů a jaký je výhled prodejů do konce roku?

Jak jsem již předestřel, zákazníků máme pravděpodobně nejvíce v historii. Samozřejmě je důležité jim nabídnout maximálně pestrou paletu barev, výbav, motorizace a také cen a to je opravdu velmi obtížné. Těžké je v současné době zkracovat dodací lhůty. Mohu říci, že dealeři, které prodej aut živí, naši smluvní partneři, toužebně očekávají každé auto.

Výhled zakázek do konce roku může kolísat u e-produktů z důvodu měnících se podmínek podpory infrastruktury fleetových prodejů v různých zemích, kam modely Enyaq nabízíme.

Vrchlabí? Až produkce klesne, výroba bude neefektivní

Jaká je budoucnost závodu ve Vrchlabí?

Závod Vrchlabí v současnosti produkuje skvělou automatickou převodovku s plným výkonem. Bohužel tato odcházením klasických pohonů – agregátů – bude ubývat, nicméně Vrchlabí má být lokalitou, která v celém koncernu Volkswagen bude vyrábět až do konce. (Elektrické vozy obecně převodovku nemají, pozn. red.)

Jaký je tedy výhled výroby v následujících letech?

Jakmile produkce sestoupí odhadem na 700 až 500 kusů denně, stane se výroba neefektivní a může být přenesena do některého ze závodů Škoda Auto, například v Indii.

Bohužel žádná další alternativa zatím není na stole. Ze všech sil se snažíme docílit schválení investic pro produkci e-pohonů. Osazenstvo je skvěle vybaveno flexibilitou, zručností a IT konektivitou. Závod má v rámci koncernu VW velmi optimální náklady s vysokou přidanou hodnotou.

Odstávka 16 měsíců

Když mluvíte o investicích do elektromobility, jak bude probíhat odstavení závodu MB II kvůli přechodu na elektromobilitu?

Toto bude jeden z nejtěžších úkolů, který budeme muset co nejefektivněji splnit. Zhruba před měsícem jsme založili platformu firmy Škoda Auto společně se zástupci zaměstnanců, konkrétně se mnou, kde jsme zahájili všechny kroky, realizovatelné nápady v rámci legislativy České republiky. Dopočítali jsme dobu odstávky zhruba 16 měsíců.

To se pokusíme právě kreativitou zkrátit. V první chvíli se situace z hlediska bruselské Evropské komise jevila jako nemožná v rámci nařízení, které by vlastně zastavilo výrobu takzvaných malých vozů v této oblasti – Fabia, Scala, Kamiq. To se ale doufám podařilo oddálit a díky tomu jsme získali více času na efektivní přípravu.

Jak se dá odstávka zkrátit a kdy přesně začne? A výroba vozů Fabia, Scala a Kamiq v tu dobu poběží jinde, nebo bude úplně zastavena?

U 16měsíční odstávky jsem hovořil o určitém prostoru pro hledání optimalizace. Předpokladem je nepřekročit horní hranici 16 měsíců. Pokud se podaří najít zkrácení, bude to jen dobře. Další věcí je, že se pokusíme situaci rozložit, aby to nebylo, jako když stáhneme oponu, ale určitě se zde v Mladé Boleslavi tyto modely vyrábět nebudou. A uděláme vše, abychom v co nejkratší době po rekonstrukci a instalaci všech nových zařízení přešli na e-mobilitu. Pokud možno na plnou kapacitu.

Kolik tato přestavba bude stát?

Investice si nedovolím odhadnout, bude to neskutečně rozsáhlý projekt se zapojením do jednání všech zodpovědných složek společnosti Škoda Auto, zejména představenstva, nákupu, financí a ostatních. Určitě to bude v historii Škoda Auto v souhrnu investice zcela zásadní.

Jak tedy bude probíhat odstávka a co bude po tu dobu s lidmi?

Podle mého odhadu v jednu chvíli začneme smršťovat personál na hodnotu, kterou budeme potřebovat k rozjezdu a zároveň tento personál maximálně proškolíme, zaplatíme a budeme jinak motivovat. Potom znovu rozjedeme nábory již přímo do e-mobility. Je jasné, že si musíme připravit zdroje. Určitě to bude i bolet, ale na konci budeme hrdí na to, že jsme to zvládli a připravili společnost Škoda Auto na novou budoucnost. Mimochodem, nebudeme v koncernu VW jediní, co budou muset procházet podobným procesem.

Uvažuji také, že v rámci kolektivního vyjednávání uzavřeme ochrannou dohodu pro zaměstnance. Již jsem osobně podobnou situaci zažil, zejména v závodě ve Vrchlabí, ale také v hlavním závodě zde v Mladé Boleslavi, když jsme přecházeli ze starých produktů vycházejících z Favoritu na novou, již joint-venture vytvořenou platformu: Favorit, Felicia a Fabia.

Kolik elektroaut bude Škoda vyrábět?

Kolik se má vyrábět, je velmi široká otázka. Lze odpovědět, že do budoucna Škoda plánuje vyrábět veškerou produkci plně elektrifikovaných modelů. Momentálně usilujeme o celé portfolio různých modelů od malých, středních až po lehce prémiové platformy.

Je to ovšem velká bitva v rámci celého koncernu VW, který je celý nastaven do budoucna na e-mobilitu. Každý vůz má nějakou přednost, jako je vytížení, přínos hospodářskému výsledku – marže a samozřejmě identita, hrdost na historii a budoucnost značky Škoda. Jsme však také připraveni vyrábět jiné koncernové modely.

Které elektromobily se tedy v Česku budou vyrábět?