Škoda Auto má vyrábět postaru, velí VW. Z Česka se může stát autoskanzen

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Koncern Volkswagen chystá veletoč ve výrobě a uspořádání svých továren. Podle deníku Handelsblatt se to významně dotkne české automobilky Škoda Auto, kam se má přesunout výroba modelů se spalovacími motory.

V tuto chvíli přitom zbývá 12 let do doby, než Brusel prodej nových vozů se spalovacím motorem v Evropě zakáže. A z Česka se tak může stát automobilový skanzen, který bude vyrábět jen pro země, kde ještě spalovací motor nezakážou.

„Máme dvě možnosti –⁠ buď trend dokážeme otočit a některá z těch aut se tady budou vyrábět, nebo máme 12 let na to, abychom se zbavili závislosti na automotivu, jakou máme dneska,“ komentuje tyto plány Tomáš Kolář z představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jak vnímáte zprávu, že se má Škoda Auto stát vlajkovou lodí koncernu ve spalovacích motorech?

Není to dobrá zpráva. Myslím si, že to nepotěšilo ani Škodovku a nemůže to potěšit nikoho v Česku.

Když si to vezmeme v kontextu, elektroomobilita je určitě moderní trend, který bude minimálně několik let určovat budoucnost a inovace. Dokonce si myslím, že tím, jak Evropa do elektromobility šlape, se snaží vytvářet vnitřní trh a dohnat si tu mezeru, která nám utekla oproti USA a Číně.

Tohle rozhodnutí, kdy se Škodovka, která je určitě inovativní firmou, bude muset zabývat něčím, co nemá budoucnost, nemůže nikoho potěšit.

Transformace potřebuje inovace, ne spalovací motor

My jsme se spolu nedávno bavili o potřebě transformace české ekonomiky. Tohle s tím moc nejde ruku v ruce…

Určitě ne. Škodovka má vlastní produkt, má vlastní značku, umí exportovat na vlastní trhy. Splňuje všechna základní kritéria, ale jedno z těch kritérii jsou inovace – mít inovativní produkt. A to o spalovacích motorech určitě nemůžeme říct.

Ono to ale všechno spolu souvisí. Pokud nebudeme vytvářet dobré prostředí pro podnikání v Česku, budeme mít složité zákony - jen postavit něco nového je extrémně složité - nebudeme mít dostatek kvalifikované pracovní síly, což je náš velký problém, tak tohle všechno jsou jen střípky, které na konci stojí za těmi velkými rozhodnutími.

To všechno teď přispělo k rozhodnutí Volkswagenu?

Je to velká dlouhodobá mozaika. Jednoho dne se buď objevíme nad čarou, nebo pod čarou. A když se objevíme pod čarou, a jsou to velká rozhodnutí, dopadne to třeba jako teď se spalovacími motory.

Je to rozhodnutí, které je velmi čerstvé, částečně se o tom mluvilo na jaře, ale Škoda nevěděla, jestli to bude pouze o spalovacích motorech, teď to tak vypadá.

Lze to chápat, že Škoda byla vyhodnocena jako nejslabší článek celého koncernu?

Nevím, jestli nejslabší. Co z toho asi lze dovodit, je to, že se tady nebudou vyrábět automobily pro moderní svět, ale budou se tu vyrábět auta pro svět, kde ještě spalovací motory žijí a budou ještě nějakou dobu přežívat. Tedy rozvíjející se ekonomiky a ne pro Evropskou unii.

Tomáš Kolář Generální ředitel Linet Group.

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického.

Ve firmě Linet pracuje už přes dvě dekády, byl mnoho let jejím marketingovým ředitelem.

Před nástupem do současné funkce vedl šest let českou část skupiny.

Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Možná tu zůstane jen vývoj a ředitelství

Co to znamená pro budoucnost značky jako takové?

To je otázka. Možná není všechno prohráno, je potřeba bojovat až do konce. Pro Škodovku je jediná cesta, zvrátit toto rozhodnutí na svoji stranu a opět se dostat k tomu, aby mohla být inovativní.

Dá se to zvrátit? Když už jednou koncern takové rozhodnutí udělá?

To nemůžu vědět. Každé rozhodnutí se dá změnit, ale je to určitě jednodušší na začátku, než se ty primární investice někam napřímí. Ale pokud to Evropa elektromobilitu uchopí dobře, bude potřeba hodně kapacit pro výrobu, tak jako bylo potřeba hodně výrobních kapacit pro spalovací motory.

Reakce Škody Auto na rozhodnutí VW Volkswagen představil program s důrazem na výkonnost s názvem „Accelerate forward | Road to 6.5“ zaměřený výhradně na aktivity značky Volkswagen. Škoda Auto spolupracuje v rámci skupiny velkoobjemových značek koncernu Volkswagen i s ostatními značkami, mezi které patří Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, Seat a Cupra. Cílem je další zúročení společných synergií a potenciálu zisku. Ústředním ukazatelem výkonnosti pro skupinu velkoobjemových značek koncernu Volkswagen je konsolidovaná provozní návratnost tržeb ve výši osm procent od roku 2025. Do budoucna se výroba skupiny velkoobjemových značek důsledněji zaměří na využití závodů napříč značkami a platformami.

Může něco udělat Svaz průmyslu a dopravy? Lobbovat u Volkswagenu?

Svaz průmyslu a dopravy to dělá. Svaz je tady proto, aby s vládou diskutoval o podmínkách, které jsou férové a správné pro český průmysl – a o tom se bavíme. Máme dostatek lidí, kteří tu mohou pracovat? Dostatečně vhodné podmínky pro investice? Dostatečně správné prostředí pro podnikání? Na všechno si můžeme odpovědět tak z padesáti procent. Nemůžeme říct, že máme stejně dobré prostředí jako v jiných zemích Evropské unie. Prostě není.

Když se podíváme na to, co se stane za 12 let, pokud spalovací motory v EU skončí. Co se stane s celou automobilkou?

Auta se spalovacími motory sice budou dál fungovat a jezdit, ale v jiných částech světa. Máme dvě možnosti, buď trend dokážeme otočit a některá z těch aut se tady budou vyrábět, nebo máme 12 let na to, abychom se zbavili závislosti na automotivu, jakou máme dneska.

Jak bude Škoda Auto jako taková vypadat za 12 let?

Pokud bychom sledovali dnešní trend, bude to exportní firma, která bude vyrábět auta, která se vyvážejí jinam. Možná tady zůstane pouze vývoj a ředitelství, protože auta se budou vyrábět v lokalitách, kde se spotřebovávají. To už Škodovka také v několika případech udělala.

A počet lidí?

Určitě většina lidí dělá ve výrobě, a to se změní. Nesmíme zapomenout také na subdodavatelský řetězec.

Je to celé o podmínkách. My –⁠ a teď mluvím za výrobce –⁠ se rozhodujeme podle toho, kde je pro nás výhodné vyrábět. My také uvažujeme o tom, že lokalizace výroby je někde výhodná, protože zmizí transportní náklady, vstupní cla a podobně. Celá řada zemí má vysoké pobídky a jsou šťastné, že tam začnete vyrábět.

Český prostor stojí proti konkurenci, a to jenom té evropské. A není zas tak složité výrobu začít někde jinde. Celá řada korporací to tak dělá a je možné, že to tak udělá i Škodovka.